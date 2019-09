„Ich wiege mehr als 120 Kilogramm und träume von der Leichtigkeit“

Mit der Auftaktveranstaltung der Reihe „Sigmaringen liest“ ist bei der Begegnung von zwei Oberschwaben, die im In- und Ausland, also auch in der Heimat, Fuß gefasst haben, ein besonderes Kunststück gelungen. Robert Schad stellte drei seiner Stahlskulpturen, die Teil des Kunstprojekts „Von Ort zu Ort“ mit 60 Skulpturen sind, im Garten des ehemaligen Klosters Inzigkofen vor und Arnold Stadler las im Klosterhof aus seinem Essay „Rostrote Gegenwart. Unterwegs zu Robert Schad in Oberschwaben 2019“. Mehr als 100 Personen ließen sich von den beiden kunstgerecht verzaubern.

Kreiskulturamtsleiter Edwin Weber stellte für den Veranstalter, das Bildungswerk Inzigkofen und der Landkreis Sigmaringen, die Akteure des Abends vor. Mit dem in Ravensburg geborenen Robert Schad habe man einen Bildhauer vor Ort, der als Bildhauer „einer der wenigen Globalplayer“ von hier sei. Und da Arnold Stadler einen Essay zu seinem neuen Projekt geschrieben habe, wollte man beide verbinden. Robert Schad übernahm danach wohlgelaunt die Führung, winkte dem aus dem Abseits beobachtenden Stadler zu und meinte zu Weber: „Bin froh, dass sie mir gezeigt haben, wo Arnold Stadler sitzt, ich freue mich auf die Lesung.“

Auf der Wiese vor der Einsiedlerkapelle hatte er zuvor die Besucher ermuntert, den Stahl der schlanken und ausladenden Skulptur mit dem Phantasienamen „Sybaris“ zu berühren. Sein Weg in die Kunst, so Schad, führte über seinen Lehrer im Gymnasium. Die Eltern seien zunächst nicht davon erbaut gewesen, dass der Sohn Künstler, „also Hungerkünstler“, werden wolle. Früh im Studium begegnete er der Linie und fragte in Inzigkofen: „Was ist für euch die Linie?“ Sofort antwortete er selbst: „Die Linie ist alles, was wir haben, sie ist unsere Existenz.“ Sie könne zum Beispiel der Strahl in die Ferne, also etwas Wesentliches für alle, sein. Sein Material Stahl erlaube es ihm auch nie, sich zu wiederholen: „Der 100 Millimeter Vierkantstahl hat alle unsere Energie und ich nehme diese Linie und schreibe mit ihr.“ Anschaulich beschreibt Schad, wie er dabei seine Form findet und Gegensätze ihn anziehen: „Ich wiege mehr als 120 Kilogramm und träume von der Leichtigkeit.“ Er arbeite dabei viel mit Tanz und Musik.

Mit seinen Skulpturen wolle er Fragen stellen, die zum Denken anregen. Auch die nächsten beiden Skulpturen, „Snopiot“ auf der Klosterwiese, die sich stählern elegant durch die Wiese schlängelt, und die kleinere „Perker“, die im Garten vor dem Werkraum ihren „Energieraum“ öffnet, können bewusst vieldeutig Antworten geben.

Betrachtungen werden mit klugen Gedanken lebendig

Das Publikum hätte wohl noch lange Schads Erklärungen zuhören können, doch nun ging es in den Klosterhof, um das gleichermaßen hymnische Lob für die Kunst von Arnold Stadler zu hören. Zuvor dankte er Schad: „Mir wurde über etwas Sichtbares heute so gesprochen, sodass ich glauben könnte, das Gesehene wäre erkennbar, aber das ist es ja gar nicht. Und doch: Besser geht es nicht!“ Anschließend schaffte er es ebenfalls, seine Betrachtungen mit vielen klugen Gedanken lebendig werden zu lassen. Er nahm den Satz Schads „Mein Anspruch ist es, denjenigen, die der Skulptur begegnen, einen Impuls zu geben, um sich auf die Reise in ihre ureigene Assoziationswelt aufzumachen“ zum Anlass seines Essays „Rostrote Gegenwart, unterwegs zu Robert Schad“. Die Sprache ermögliche ihm, „satzweise zu vergegenwärtigen“, was er gesehen habe.

Seine Assoziationen zu „der anderen Seite meiner Augen“ gehen von Beuys über Fatima, wo Schad ein übergroßes Kruzifix realisiert hat, über seine Nachbarin gleichen Namens und kommt zu seinem Schreiben: „All die Bilder, die ich damals gesehen habe, und nun in einer zweiten Gegenwart aufgehoben sind: Heimat ist das, wo wir mit unseren Bildern herkommen, und jedes einzelne Leben ist die Welt.“ Mit der „Schad Berta“ denkt er auch an die Kühe Oberschwabens.

Das Schöne, so Stadler, könne nicht eigentlich verstanden, aber geliebt werden. Auch Bei Schads Kunst gelte: „Jede Liebe beginnt mit einem Augenblick.“ „Man entdeckt mit Ihnen beiden Oberschwaben neu“, so Kulturamtsleiter Weber abschließend. Stadler und Schad bewiesen aber auch, dass Oberschwaben mitten in der Welt liegt und mit dieser verbunden ist. Dieser Dialog der Künste ist für die beiden Schaffenden und das Publikum aufs Schönste gelungen. Beim Signieren des Bandes „Robert Schad, Von Ort zu Ort“, der auch den Essay von Stadler enthält, blieb noch Zeit für kurze Gespräche.