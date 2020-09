Hoher Schaden nach Kollision

Insgesamt drei Autos angefahren hat eine Frau laut Polizeimeldung, als sie am frühen Dienstag um kurz nach 4 Uhr einem Tier ausgewichen ist. Die 55 Jahre alte Autofahrerin erschrak eigenen Angaben zufolge über eine Katze oder ein ähnliches Tier, so dass sie ihr Auto stark nach links lenkte, einen geparkten Ford streifte und im Anschluss gegen einen VW prallte. Diesen traf sie so wuchtig, dass er auf einen Peugeot geschoben wurde. An den drei Autos und ihrem Citroen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro.