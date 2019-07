Hoffnung auf ein schönes Sommerfest im Jubiläumsjahr

Der Musikvereins Vilsingen feiert am kommenden Sonntag und Montag, 21. und 22. Juli, sein traditionelles Sommerfest auf dem Dorfplatz bei der Keltenhalle. Dazu hat der Verein ein buntes Programm zusammengestellt.

Am Sonntagvormittag spielt ab 11.30 Uhr der Musikverein Eintürnen zum Frühschoppen auf. Für einen reichhaltigen Mittagstisch sowie für Kaffee und Kuchen ist bestens gesorgt. Ab 14 Uhr sorgt die Musikgesellschaft Veringendorf für Unterhaltung. Im Anschluss öffnet eine Cocktailbar, die für die richtige Abkühlung sorgt. Für die kleinen Festbesucher steht eine Hüpfburg zum Austoben bereit. Neben dem Festplatz befindet sich außerdem der Spielplatz der Gemeinde.

Erst junge Talente, dann die Erwachsenen

Um 16.30 Uhr werden zunächst die ganz jungen musikalischen Talente der Gemeinde aus Inzigkofen, Vilsingen und Engelswies, die IVE Kids, auftreten, bevor dann die größeren Jungmusikanten, die Jugendkapelle IVE, ihr Können unter Beweis stellen. Die Musikkapelle Inzigkofen rundet anschließend den Sonntag musikalisch ab. Am Montag lädt der Musikverein Vilsingen ab 16.30 Uhr zum gemütlichen Feierabendhock ein. Gegen Abend spielen traditionell die Vilsinger Musikanten zum Festausklang. Auch die Cocktailbar hat wieder geöffnet. Die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen und die Verantwortlichen hoffen auf gutes Wetter, sodass auch im Jubiläumsjahr, in dem der Musikverein Vilsingen sein 110-jähriges Bestehen feiert, wieder ein schönes Sommerfest begangen werden kann.