Hochschule Albstadt-Sigmaringen wirbt für Erasmus+

Das Projekt

Nationale Agenturen setzen in Deutschland das EU-Programm Erasmus+ um, heißt es auf der Internetseite des Projektes. Ziel sei es, die Chancen und Möglichkeiten des neuen Programms verständlich und serviceorientiert nutzbar zu machen.

Eine nationale Agentur in Deutschland ist der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). Er nimmt in Deutschland seit 1987, also seit 25 Jahren, im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) die Aufgaben einer Nationalen Agentur für die EU-Programme im Hochschulbereich (darunter Erasmus) wahr, die ab 2014 unter dem Dach von Erasmus+ zusammengeführt werden, wird weiterhin informiert. http://eu.daad.de

Die Hochschule informiert unter www.hs-albsig.de über das Programm und hat auch außerhalb der EU Partneruniversitäten, beispielsweise in Mexico.

Unter https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/browse/ sind ebenfalls Kurse für Studierende anderer Hochschulen und Universitäten zu finden. (sz/anl)