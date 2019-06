Hintersinniger Wortakrobat

„Von wegen“ hieß das Open-Air-Konzert des schwäbischen Liedermachers Thomas Felder, zum dem das Bildungswerk Inzigkofen am Mittwochabend eingeladen hatte. Zahlreiche Besucher hatten sich trotz der großen Hitze im Hof des Kreuzgangs im ehemaligen Kloster eingefunden, um einen Künstler zu sehen und zu hören, der als „Inbegriff des schwäbischen Dichtersängers“ beschrieben wird.

Ausgestattet mit Gitarre, Mundharmonika, Posaune, Klavier und einer Drehleier, die er als „mittelalterlichen Synthesizer“ klassifizierte, nahm er die Zuhörer mit auf eine Reise der musikalischen, thematischen und sprachlichen Vielfalt. Der Wortakrobat und Finder von Hintersinnigem begeisterte mit seiner Art, alltägliche aber auch politische Unmöglichkeiten messerscharf, aber mit einer heiteren Gelassenheit vorzutragen. Auch Religiöses bekam bei ihm durch einen Mix aus Witz, Ironie und schierer Mundart eine ganz spezielle Würze, jedoch ohne vollends ins Lächerliche gezogen zu werden.

Die Schwäbische Alb als Quell der Kultur

Der 1953 in Hundersingen geborene Felder besingt sich selbst als „Ma vo de Alb rrraa“, natürlich mit dem für diesen Schwabentyp harten und langgerollten R. Im breitesten Schwäbisch erklärt der Liedermacher, dass „die Schwäbische Alb der Geburtskanal menschlicher Kultur schlechthin“ sei. Das würden Ausgrabungsartefakte wie beispielsweise Knochenflöten, die nachweislich 40 000 Jahre alt seien, beweisen.

Ob der schwäbische Adam den Dialekt schon beherrschte, sei zwar noch nicht belegt, aber es sei vorstellbar, dass Adam „frau“ schrie, als er Eva erblickte. So sei das Wort Frau entstanden und deshalb könne der schwäbische Mann auch Frau sein, beziehungsweise „Dr Ma ka frau sei iber a solche Frau!“ Das Publikum amüsierte sich prächtig über den Wortjonglierer, der die Anwesenden freiwillig zum Jodeln zu bringen. Schließlich sei diese Lautkommunikation den Bergvölkern, also auch den Älblern, in die Wiege gelegt worden – wie sonst hätte man sich in der Vor-Handy-Zeit über weite Täler hinweg verständigen sollen. Insbesondere seien es Balzlaute gewesen, wenn der Jüngling zur anderen Talseite hin gerufen habe: „I will di hau“, und die Angebetete geantwortet hätte: „Hau will i di au“.

Auch beim Putzlumpen-Song brauchte der Künstler das Publikum als Hintergrundchor. Während er hintersinnig-melodiös darüber philosophierte, warum das Rathaus „so gschleckt und sauber isch“, intonierte der Chor, respektive das Publikum, den im wahrsten Sinn des Wortes „Kehrreim“: „Braucht ma Putzlumpen, überall braucht ma Putzlumpen“.Seine Interpretationspalette hatte aber noch mehr zu bieten.

Lieder aus Kuba, Schottland und Schwaben

Ob es nun ein Lied aus Kuba war, ein Song aus Schottland oder ein Kinderlied, bei ihm bekam alles den schwäbischsten aller schwäbischen Anstriche, mal bissig, mal satirisch, aber immer irgendwie liebevoll. Thomas Felder, der im Jahr 2020 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern kann, war bereits zum dritten Mal in Inzigkofen, wie Edwin Weber bei der Begrüßung sagte. Er sei ein Veteran der Liedermacherszene, dessen Schöpfungen sich in Schul- und Volksliederbücher finden und der für sein Werk mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden ist.