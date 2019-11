Von Schwäbische Zeitung

Starken Einsatz haben die Kollegen eines Mannes am Samstagmorgen gezeigt, als dieser schwer verunglückt ist.

Ein 800 Kilogramm schweres Spritzgusswerkzeug hatte sich in einer Firma in Fußnach in der Nähe von Dornbrin von einer Arbeitsplattform gelöst und ist auf einen 41-jährigen Arbeiter gefallen. Die Polizei vermutet, dass das Unglück beim Anbringen eines weiteren Bauteils an das Spritzgusswerkzeug geschehen ist.

Schwere der Verletzung ist noch nicht bekannt Die Ursache ist derzeit noch nicht bekannt aber durch das ...