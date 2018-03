Helfer sind fast 12 000 Stunden im Einsatz

Der Nachbarschaftshilfeverein Hilfe von Haus zu Haus Inzigkofen hat derzeit 85 Helfer. Zur Hauptversammlung kamen am vergangenen Freitag 25 der insgesamt 127 Mitglieder. Ihnen präsentierten die Vorsitzende Hildegard Hellstern und Einsatzleiterin Brigitte Jeske eine beeindruckende Leistungsbilanz. So wurden zur Hilfe bei der Alltagsbewältigung in 341 Haushalten und bei älteren Menschen 11 738 Einsatzstunden geleistet. Die Einsatzgebiete reichten vom Schneeräumen über Gartenarbeiten und Fahrdienste bis zur Familienhilfe. Schwerpunkt war aber erneut die Betreuung überwiegend älterer Menschen, die dadurch lange zu Hause leben können. Allein für Betreuung, Unterstützung und hauswirtschaftliche Grundversorgung wurden 10 000 Einsatzstunden geleistet. 353 Stunden entfielen aber auch auf Gartenarbeit und 20 Stunden für Schneeräumen.

Hildegard Hellstern erinnerte an das fünfjährige Bestehen des Mittagstisches, der immer noch eine Erfolgsgeschichte ist. Er wird dienstags und donnerstags in der Römerhalle angeboten. Die Verantwortlichen Karin Stüssi und Wilma Stroppel erfreuen die Teilnehmer nicht nur mit gutem Essen. Das gemeinsame Miteinander, Gespräche, Unterhaltung, Singen und Geburtstagsfeiern sind für alle ein Gewinn. Einsatzleiterin Brigitte Jeske, die auch für die Finanzen zuständig ist, legte eine umfangreiche Zahlenbilanz vor. Der Verlust in 2017 konnte durch verschiedene Zuschüsse und Spenden ausgeglichen werden.

Bürgermeister Bernd Gombold würdigte die Leistungen der Nachbarschaftshilfe, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert. „Mit dieser Einrichtung wurde ein Stück Lebensqualität geschaffen, die den Menschen, die Hilfe benötigen, Mut und Hoffnung für die Zukunft gibt“, sagte er. In einer angeregten Aussprache wurde vor allem auf eine neue Verordnung des Sozialministeriums aufmerksam gemacht, die für künftige Helfer ab dem Jahr 2019 gilt. Sie verlangt 30 bis 160 Fortbildungsstunden, was ein Hindernis zur Gewinnung von neuen Mitarbeitern sein kann. Hildegard Hellstern und Bernd Gombold sehen hier eine Erschwerung der ehrenamtlichen Arbeit und erhoffen sich Unterstützung durch die politischen Vertreter.