Heinrich Güntner überreicht die Leader-Plakette

Vertreter der Leader-Oberschwaben-Gruppe haben die Förderplakette für das Beichtigerhaus in der Volkshochschule Inzigkofen überreicht und 893 000 Euro Fördermittel für sieben neue Projekte zur Verfügung gestellt.

Für die Sitzung traf sich der Auswahlausschuss der Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben in Inzigkofen, um über Projektanträge zu diskutieren und entscheiden und um Bernd-Joachim Eck, Leiter der Volkshochschule Inzigkofen zu beglückwünschen.

Die Volkshochschule Inzigkofen platzt aus allen Nähten. So groß ist der Besucherandrang und die angebotenen Kurse sind regelmäßig ausgebucht. „Wir mussten zunehmend Anfragen abweisen, da vor allem die Übernachtungsmöglichkeiten ausgebucht sind. Diese bilden den limitierenden Faktor“ so Bernd-Joachim Eck. Um dem entgegenzuwirken, sollten im Beichtigerhaus, der ehemaligen Priesterwohnung, neue Gästezimmer eingebaut werden. Um Leader-Unterstützung bewarb sich die VHS Anfang 2017. Mit dem positiven Beschluss in der Tasche ging es erfolgreich zur Bewilligung und nach knapp eineinhalb Jahren Umsetzung, auch mit viel ehrenamtlicher Hilfe, sind die Gästezimmer in dem denkmalgeschützten Gebäude eingerichtet und bereits in Nutzung. Heinrich Güntner, Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe, überreichte die Leader-Förderplakette und gratulierte Eck zur sehr gelungenen Fertigstellung. Den anwesenden Projektbewerbern machte er Mut und betonte, was mit Leader möglich ist und wie vielfältig die Regionalentwicklung unterstützt werden könne.

Anschließend fanden sich Auswahlausschuss und Projektbewerber im Rathaus in Inzigkofen zur Sitzung ein. Bürgermeister Bernd Gombold berichtete glücklich: „Das Leader-Projekt Donaubrücke ist bewilligt und soll im kommenden Winter gebaut werden.“ Diese Nachricht freute die Mitglieder des Auswahlausschusses, war es doch ein ziemlich beschwerlicher Weg für dieses Projekt.