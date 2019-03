Heike Fischer ist neues Vorstandsmitglied beim Musikverein Engelswies

Das Vorstandsteam des Musikvereins Engelswies ist bei der Hauptversammlung am vergangenen Samstag um ein Mitglied erweitert worden: Die bisherige Schriftführerin Heike Fischer wurde zusätzlich zu Uwe Hipp und Heiko Oexle in den Vorstand gewählt. Die Vertreter des Vereins begründeten die Entscheidung damit, dass die Aufgaben im Musikverein Engelswies künftig auf mehr Schultern verteilt werden sollen.

Fischers bisheriges Amt wurde Manuela Stroppel anvertraut. Die Kasse führt weiterhin Sieglinde Futterer und zur neuen Jugendleiterin wurde Franziska Sauter gewählt. Als Kassenprüfer wurden Armin Wassmer und Albrecht Sauter in ihrem Amt bestätigt. Noten- und Uniformwartin wurde Melanie Bauer. Derzeit hat der Musikverein inklusive Jugendgruppe 47 aktive und 89 passive Mitglieder. Im vergangenen Jahr wurden 47 Proben abgehalten und 11 Auftritte gespielt, wie Dirigent Alexander Bippus-Jäger in Erinnerung brachte. Ortsvorsteher Karl-Heinz Müller, der sich als Wahlleiter zur Verfügung gestellt hatte, bedankte sich in seinem Grußwort beim Musikverein mit den Worten: „Ihr seid ein toller Verein, eine super Truppe, die für unser Dorf spricht“. Eine besondere Herausforderung steht für die Musikkapelle mit der Beteiligung am Wertungsspiel am Samstag, 18. Mai, beim Kreismusikfest in Hohentengen an, was eine gute Vorbereitung umso wichtiger macht. Die Jugendabteilung, die im vergangenen Jahr von Engelswies geleitet wurde, hatte insgesamt fünf Auftritte.

Die Musikprüfung D1 absolvierte im vergangenen Jahr ein Prüfling, bei der D2 waren es fünf Prüflinge. Die Ehrungen nahm der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Egon Wohlhüter vor. In seiner kurzen Laudatio würdigte er sowohl die 40-jährige Vereinstätigkeit von Thomas Klotzbach als aktiver Musiker und Gründungsmitglied des Musikvereins Engelswies, als auch dessen langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Bezirksvorsitzender des Blasmusikverbandes Sigmaringen. Für all diese Arbeiten wurde Thomas Klotzbach die Ehrennadel in Gold mit Diamant und den Ehrenbrief des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg überreicht. Die Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre erhielten Kai Erbe, Pia Futterer und Sophia Hayn. Mit der Ehrennadel und Urkunde als passive Mitglieder des Vereins wurden für zehn Jahre Anja Erbe, für 20 Jahre Andrea Braun und Christina Buck geehrt.