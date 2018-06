Hans-Peter Schäfer geht in den Ruhestand

Nach beinahe 30 Dienstjahren bei der Gemeinde Inzigkofen geht Hans-Peter Schäfer Ende September in den Ruhestand. Am 15. November 1985 wurde Schäfer als Gemeindearbeiter eingestellt, nur fünf Jahre später übernahm er die Leitung des Bauhofs, die er seither innehatte. Bürgermeister Bernd Gombold würdigte die Arbeitsleistung Schäfers, der am 5. September 63 Jahre alt geworden ist, in der jüngsten Sitzung des Inzigkofer Gemeinderats. Mit einem Präsent verabschiedete er Schäfer in den Ruhestand.

„Ich habe Schäfer als Mann mit großem Herzen kennengelernt“, sagte Gombold. Schäfer sei keine Arbeit zuviel gewesen, er sei nicht nur wichtiger Ansprechpartner für die Verwaltung gewesen, sondern habe auch für Lehrer der Grundschule, für das Kindergartenpersonal oder für Hallenwarte stets ein offenes Ohr gehabt. „Ein ’Nein, das geht nicht’ habe ich von ihm nie gehört“, sagte der Bürgermeister.

Schäfer war rund um die Uhr für die Gemeinde im Einsatz. Zusätzlich zu seiner Funktion als Bauhofleiter übernahm er auch die Funktion des Wassermeisters der Eigenwasserversorgung Inzigkofen, wodurch er verantwortlich war für die Sicherheit und die Qualitätssicherung der Eigenwasserversorgung - und das in 24-Stunden-Bereitschaft. „Schäfer war rund um die Uhr für die Gemeinde im Einsatz. Störungen in der Wasserversorgung oder Rohrbrüche, überlaufene Schächte oder verstopfte Leitungen hielten sich nicht an die regulären Dienstzeiten, sondern kamen oft auch nachts, am Wochenende oder an Feiertagen“, sagte Gombold. Schäfer habe das alles nichts ausgemacht.

Zudem sei Schäfer die Ruhe in Person gewesen. Der Bürgermeister gab preis, selbst hin und wieder impulsiv zu reagieren - bei Schäfer sei das anders. „Schäfer ist die Ruhe in Person. Auch wenn es hektisch und stressig zuging, bewahrte er Ruhe, Ausgeglichenheit und Sachlichkeit.“ Das technische Know-How des Noch-Bauhofleiters habe der Gemeinde zudem einiges an Kosten erspart, da er vieles selbst habe reparieren können.

Schäfer blickte auch kurz auf seine lange Dienstzeit zurück. Er sei immer froh gewesen, für die Gemeinde Inzigkofen arbeiten zu dürfen. Die vielen positiven Veränderungen in der Gemeinde habe er hautnah miterlebt.