Hand-Betonmischer kippt von Anhänger auf Müllwagen

Ein Hand-Betonmischer, der auf einem Anhänger nicht ausreichend gesichert worden ist, war ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch in der Unterdorfstraße ereignete. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, kippte das Mischgerät beim Befahren der Unterdorfstraße vom Anhänger des 38-jährigen Fahrzeuglenkers gegen einen entgegenkommenden Müllwagen und verursachte dort einen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Personen wurden dabei nicht verletzt.