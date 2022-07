Hängebrücke hat „‘ne Schraube locker“

Seit einiger Zeit hält ein Zettel an der Hängebrücke im Fürstenpark umsichtige Wandersleute davon ab, bei der Gemeindeverwaltung Inzigkofen anzurufen, um einen Schaden zu melden. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass sie ohne diesen Zettel den Schaden wahrscheinlich gar nicht bemerkt hätten.

„Der Schaden des gerissenen Seils ist bekannt“, ist darauf zu lesen. Nun macht es dieser besagte Zettel erst richtig spannend, nach dem gerissenen Seil zu suchen. Denn bei näherer Betrachtung handelt es sich nicht um ein Seil, sondern um eine Schraube, mit der das Seil in der Stahlkonstruktion verankert ist beziehungsweise war.

Wartungsarbeiten erst vor wenigen Monaten

„Wir haben den Schaden der Schweizer Firma gemeldet, aber die können natürlich nicht sofort hier vor Ort sein“, sagt Inzigkofens Bürgermeister Bernd Gombold auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Zumal Mitarbeiter dieser Firma erst vor wenigen Monaten im Fürstenpark weilten, um Wartungsarbeiten an der Brücke vorzunehmen. Dabei wurden ebenjene Ankerschrauben, von der sich nun eine „verabschiedet“ hat, neu eingesetzt und erprobt.

Ob das durch die Spannung oder das Hüpfen auf der Brücke, das ja ausdrücklich erwünscht ist und auch erst den eigentlichen Spaßfaktor hervorruft, verursacht wurde, weiß Gombold nicht. „Wenn ich das wüsste, wäre ich Ingenieur geworden“, so der Bürgermeister.

Keine Kosten für Inzigkofen

Kosten entstehen der Gemeinde durch die Reparatur nicht, der Schaden fällt in die Gewährleistung. Auch wegen der Ankerschrauben macht sich Gombold keinerlei Gedanken. „Die Firma wird mit Sicherheit eine adäquate Lösung finden, die haben schon wesentlich größere und anspruchsvollere Brücken gebaut.“

Er hofft aber, dass die Arbeiten an der Hängebrücke von der Firma zeitnah erledigt werden. Was genau das in Zeit ausgedrückt bedeutet, darauf will sich Gombold nicht festlegen. Aber er hat eine zentrale und wichtige Botschaft an alle Parkbesucher: „Die Brücke ist stabil, es geht keinerlei Gefahr aus.“