Hängebrücke bekommt keine Schlafplätze

Alle, die sich schon auf eine Nacht im fürstlichen Park in Inzigkofen gefreut haben, werden nach der Gemeindesitzung von Donnerstagabend enttäuscht sein. In einer vorläufigen Stellungnahme zu den drei von den Planungsbüros Senner und Breinlinger entwickelten Varianten einer Brücke über die Donau äußert sich der Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz des Landratsamts skeptisch, was die Genehmigungsfähigkeit von an die Brücke angeschlossene Liegeflächen angeht. Denkbar sei lediglich ein einfacher Übergang unter möglichst hoher Schonung des Außenbereichs, heißt es in der Stellungnahme. Mit der Gegenstimme von Karl Brigel beschließt der Rat den Antrag eines wasserrechtlichen Verfahrens.

Damit fallen zwei der von den Planern angebotenen Varianten weg. Übrig bleibt eine abgespeckte Version des „Spinnennetzes“. Bei dieser Hängebrücke würden links und rechts der eigentlichen Lauffläche drei weitere Tragseile mit Zwischenverbindungen verlaufen. „Die Anzahl dieser Seite sollte auch beibehalten werden, da sie die Kräfte verteilen, die auf die Felsen wirken, in denen sie verankert werden“, sagt Tim Kaysers von Planstatt Senner. Würden die Seile reduziert, müssten die verbleibenden tiefer im Fels verankert werden. Das bringe dann höhere Kosten mit sich.

Die Planer wollen am Erlebnischarakter der Hängebrücke festhalten. Deshalb soll sie unter den Füßen der Spaziergänger bis zu 20 Zentimetern auf einer Strecke von 25 Metern nachgeben. „Also minimal“, ordnet Gemeinderat Frank Dreher ein. Auch die Handläufe seien so stabil, dass ältere Personen sich bei Bedarf gut an ihnen festhalten könnten. Auf Anfrage des Gemeinderats Thomas Kraft bestätigt Thorsten Rehe, dass es kein Problem sei, ein Jahrgängerfoto auf der Brücke zu machen. „Pro Quadratmeter hält die Brücke eine Belastung von 500 Kilogramm aus“; so der Ingenieur vom Büro Breinlinger. Bislang nicht geprüft sei allerdings, ob in der Nähe große Bäume stehen, die bei einem Gewitter auf die Brücke fallen und sie zum Einsturz bringen können. „Es wird nicht an einem Baum scheitern. Im Zweifel fällen wir lieber einen Baum mehr, als Menschen in Gefahr zu bringen“, sagt Raimund Friderichs, Leiter der Forstabteilung der Unternehmensgruppe Hohenzollern.

Karl Brigel stimmt dagegen

Bürgermeister Bernd Gombold hat zur Sitzung extra die Bürger eingeladen, um ihre Meinung zur Hängebrücke zu hören. Mit Urs Schwerzmann und Kerstin Hellwig sind zwei unterschiedliche Perspektiven vertreten. Schwerzmann hält eine Brücke dann für sinnlos, wenn sie genauso wie die Wege für Senioren und Eltern mit Kinderwagen nicht gut begehbar ist. Außerdem müsse seiner Meinung nach ein Zugang vom Parkplatz auf der Eremitage-Seite des Parks über den Bahnübergang gewährleistet werden. Kerstin Hellwig betont, dass es durchaus auch jüngere Parkbesucher gäbe. „Die jungen Familien, die sich im Park aufhalten, sind eher dem Wandern zugetan“, findet sie. „Säuglinge kann man mit einem Tragetuch tragen und Kleinkinder in einer Kiepe auf dem Rücken.“ Sie lege aber auch Wert darauf, dass ältere Menschen keine Angst haben sollten, die Brücke zu betreten.

Der Engelswieser Ortsvorsteher Karl Brigel stimmte am Ende gegen die Brücke. Ihm sind die in den Haushalt eingestellten 425 000 Euro zu teuer, um „nur über die Donau auf die andere Seite zu kommen.“ Mit dieser Entscheidung trage er auch der Tatsache Rechnung, dass ihn Bürger kontaktiert hätten, die ebenfalls dieser Meinung seien.

In einem weiteren Schritt will die Gemeindeverwaltung nun mit der Deutschen Bahn ins Gespräch kommen. „Wir müssen schauen, ob der ungesicherte Bahnübergang so bestehen bleiben kann, wenn aufgrund der Brücke eine höhere Frequentierung erwartet werden kann“, so Bürgermeister Gombold. Es müsse abgewartet werden, ob die Auflagen der Bahn von der Gemeinde erfüllt werden könnten oder ob der Bahnübergang im schlimmsten Fall geschlossen werden müsse.“