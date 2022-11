Grundschule Inzigkofen ist nun zertifizierte Naturparkschule

Zur offiziellen Urkundenübergabe an die Naturparkschule Inzigkofen hat nun eine feierliche Schulveranstaltung in der Römerhalle stattgefunden.

Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Meike Laplace stellten die Zweitklässler mit einem Tanz auf mitreißende Art und Weise die Naturpark-Entdecker-Westen vor. Ausgestattet mit vielen nützlichen Utensilien, wie Lupen, Insektenstaubsaugern und Schreibmaterialien lässt sich mit ihnen die Natur kompetent entdecken. Schon nach ein paar Takten der Musik klatschte der ganze Saal begeistert mit.

Die stellvertretende Vorsitzende des Naturparks Obere Donau, Landrätin Stefanie Bürkle, gab in ihrer Rede einen Überblick über die Vorzüge einer Naturparkschule und zeigte an einigen Beispielen, wie die Schüler und Schülerinnen gemeinsam mit ihren Lehrkräften sich regionale Natur, Geschichte, Kultur und wirtschaftlicher Entwicklung erschließen.

Im Anschluss übergab sie Schulleiterin Laplace die zwei Zertifikatsurkunden des Verbands Deutscher Naturparke (VDN) für jeden Schulstandort.

Die Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden, Klaus Burger und Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Klein mussten sich einer anspruchsvollen Quiz- und Rätselrunde einiger Dritt- und Viertklässler stellen. Fragen wie „Können Bienen pinkeln?“ oder „Wie nennt man die männliche Biene?“ wurden dabei teils unter Zuhilfenahme eines Publikumsjokers erfolgreich beantwortet.

Einen kurzweiligen Höhepunkt stellte der Nistkastenbau in Teamwork dar, bei dem die Ehrengäste in zehn Minuten aus einem Bausatz einen Vogelnistkasten montieren sollten. Aber auch diese Aufgabe gelang mit ein wenig Unterstützung durch das Team des Naturparks. Kommentiert wurde dieser Programmpunkt in locker-lustiger Art durch einen Viertklässler und die Schulsozialarbeiterin Iva Beck, die unterhaltsam den Abend moderierte.

Die jüngsten Schulkinder der Klassen 1A und 1B winkten mit farbenfrohen Tüchern durch die Halle, bevor sie auf der Bühne mit Buchstabenplakaten den weithin lesbaren Satz „Hurra, wir sind Naturpark-Schule!“ bildeten und auch laut in den Saal riefen.

Als Dank für ihre Beiträge erhielten alle Kinder der Grundschule zum Abschluss je einen kuscheligen Stofftierwolf, welcher von der Firma Gefako als Sponsor des Projekts gespendet worden war. Spätestens da kannte die Begeisterung der Kinder keine Grenzen mehr.