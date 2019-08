Gospelkonzert in der Klosterkirche Inzigkofen

Der Gospelchor, der aus der Gospelwoche entstanden ist, tritt am Freitag, 30. August, um 19.30 Uhr in der Klosterkirche Inzigkofen. Zu dem Chor gehören 70 Sängern unter der Leitung von Angelika Rehaag. Der Chor hat sich aus den Teilnehmern der Gospelchorwoche gebildet, die die VHS Inzigkofen gemeinsam mit dem Schwäbischen Chorverband ausschreibt. Chorleiter, erfahrene Chorsänger und Sänger ohne Vorkenntnisse kommen aus ganz Deutschland, um aktuelle Gospels der Schwarzen in Nordamerika kennenzulernen und vor allem das originäre Gefühl für diese Musik zu bekommen. Das Konzert wird begleitet durch den Pianisten Lukasz Flakus aus Essen.Die Volkshochschule im alten Kloster und das Bildungswerk Inzigkofen laden alle Freunde des Gospelgesangs ein, an diesem musikalischen Erlebnis teilzuhaben. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.