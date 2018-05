Gospelkonzert in der Klosterkirche Inzigkofen

Die Volkshochschule (VHS) und das Bildungswerk Inzigkofen laden alle Freunde des Gospelgesangs zu einem Konzert am Freitag, 1. Juni, um 19.30 Uhr in die Klosterkirche ein. Unter der Leitung von Angelika Rehaag erwartet die Besucher ein besonderes musikalisches Erlebnis. Der Chor besteht aus den Teilnehmern der Gospelchorwoche, die die VHS Inzigkofen gemeinsam mit dem Schwäbischen Chorverband ausschreibt. Chorleiter, erfahrene Chorsänger und Sänger ohne Vorkenntnisse kommen aus ganz Deutschland, um aktuelle Gospels kennenzulernen und vor allem das originäre Gefühl für diese Musik zu bekommen. Die Kraft der Stimmen vereint mit Gefühl ist das Kennzeichen dieser mitreißenden Musik. Die studierte Kirchenmusikerin Angelika Rehaag aus Krefeld trägt mit ihren Chören, Workshops und Seminaren zur Verbreitung der Gospelmusik in ganz Deutschland bei. Kaum jemand weiß diese Musik, die religiöse Gefühle mit dem ganzen Körper und stimmlicher Energie zum Ausdruck bringt, so gut zu vermitteln wie sie. Das Konzert wird begleitet durch den Pianisten Lukasz Flakus aus Bonn. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Foto: Privat