Gombold zieht Narrengericht dem Bürgerball vor

Im Inzigkofer Rathaus wurde am Schmotzigen Donnerstag alles gemacht – außer gearbeitet. Schon in der Früh haben sich sowohl die ältere als auch die jüngere Generation der Frauenfasnet auf zwei Stockwerken des Rathauses zum Sektfrühstück getroffen. Nach der Schüler- und Kindergartenbefreiung stürmte das bunte Treiben dann das Rathaus, um Bürgermeister Bernd Gombold für eine Woche aus seinem Amt zu entheben und ihm den großen goldenen Rathaus-Schlüssel abzunehmen. Kurz zuvor verkündete Gombold in seiner Ansprache sein Fehlen beim Inzigkofer Bürgerball am Abend. „Bei uns im Rathaus goht´s zu wie im Irrenhaus, zu jedem Fenster gucked bunte Mäschgerle raus. Überall kostümierte lustige Leiber, s’ ganz Rothaus voll mit lauter... Fraua“, beginnt Gombold seine Ansprache vom Balkon des Rathauses und hatte bereits die ersten Lacher auf seiner Seite. „Unten die Älteren, oben dia Jonge. I bin schau g’hörig ins Schwitza komma.“

Bürgermeister kommt in diesem Jahr nicht zum Bürgerball

Daraufhin verkündete er, dass er beim diesjährigen Bürgerball nicht in die Römerhalle kommen könne. „Weil it bloß en oigener Bürger zoigt mi a, jetzt klagt mi sogar no d’Meßkircher Katzezunft a.“ Grund für sein Fehler ist das „Nasenschleifen“, das die Meßkircher Katzenzunft jedes Jahr veranstaltet. Hier wird Gericht gehalten über närrische Vergehen, die sich der Angeklagte zu Schulden kommen ließ. Er darf sich närrisch verteidigen, was ihm aber selten viel nützt. Nach der Verurteilung wird dem Angeklagten dann die Nase geschliffen (geschwärzt).

„Verurteilen wand dia mi, so a Sauerei. Am End sperred dia mi sogar no ei“, sagte Gombold.

Im Anschluss daran entrissen ihm die Narren den großen goldenen Schlüssel und warfen aus Körben Süßigkeiten in die Menge, in der sich vor allem Kinder und Jugendliche, sowie manche Eltern befanden. Nach kräftigen Fasnetsrufen und viel Geschrei zog die Menge weiter in die Römerhalle, in der das bunte Treiben fortgesetzt wurde.