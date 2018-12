Gombold: „Keine Angst um Reutäcker“

Wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Inzigkofen bekannt geworden ist, wurden unter dem Baugebiet Reutäcker in Inzigkofen sogenannte Dolinen entdeckt, unterirdische Hohlräume also, die Zweifel an der Stabilität des Baugeländes weckten.

Für Bürgermeister Bernd Gombold ist dies jedoch kein Grund zur Besorgnis. „Baugrunduntersuchungen sind etwas ganz Normales“, erklärt er. Bei den ursprünglichen Untersuchungen, in deren Zuge im Jahr 2016 Probebohrungen im gesamten Areal durchgeführt wurden, waren die Ergebnisse noch unauffällig: Lehmboden über Kalkstein, kein Hinweis auf Hohlräume. Das Baugebiet wurde planmäßig ausgewiesen. Als aber bei den Erschließungsarbeiten plötzlich der Boden an einer Stelle trichterförmig wegsackte, war klar: darunter muss sich ein Hohlraum befinden.

Es folgte eine elektromagnetische Untersuchung, mithilfe derer laut Gombold „gewisse Risikoflächen“ ermittelt werden konnten. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, weitere elektromagnetische Untersuchungen mit Kosten in Höhe von 60 000 Euro in Auftrag zu geben, mit denen die Firma Baugrund bereits im Januar beginnen will. Ende Februar sollen dann die Ergebnisse vorliegen, als potenzielle Maßnahmen kommen laut Gombold der Einbau von Bodenplatten zur Stabilisierung oder gar eine Verfüllung in Frage.

Ob er nicht Angst habe, dass solche durchzuführenden Maßnahmen die Kosten für die Bereitstellung der Bauplätze ins Unermessliche treiben könnten? „Eine Katastrophe wäre das, wenn wir die Bauplätze schon verkauft hätten“, meint Gombold, so allerdings könne er mit Gelassenheit das Ergebnis der Untersuchungen abwarten, das im Februar feststehen soll. So könne man die natürlichen Gegebenheiten noch berücksichtigen, meint der Bürgermeister, „es macht schließlich einen Unterschied, ob sich so ein Hohlraum unter einem Garten oder direkt unter der Ecke eines Hauses befindet“.

Die 4,5 Millionen Euro, welche die Gemeinde im Haushalt 2019 zur Erschließung sowohl des Inzigkofer Baugebiets Reutäcker mit 40 Plätzen als auch von zwei Baugebieten in Engelswies in Vilsingen mit jeweils 25 bis 30 Plätzen eingeplant hat, sieht Gombold weiterhin als gute Investition in die Zukunft der Gemeinde.