Gewerbeschau hat für jeden etwas zu bieten

Zufriedene Aussteller, eine gute Besucherresonanz und viel Werbung in eigener Sache ist das Resümee einer erfolgreichen Gewerbe- und Dienstleistungsschau, die am Wochenende in Inzigkofen stattgefunden hat. Insgesamt 28 Aussteller hatten in und vor der Römerhalle ihre Stände aufgebaut und präsentierten alles rund um Haus, Garten, Gesundheit, Dekoration und Sonstiges.

Auch wenn am Tag der Eröffnung der Fokus auf der Miss Germany lag, war es doch Bürgermeister Bernd Gombold und den anwesenden Politern mit Blick auf die Aussteller ein Bedürfnis hervorzuheben, wie wichtig und unersetzbar sie für den Wirtschaftsfaktor der Gemeinde sind. So merkte Landrätin Stefanie Bürkle an, wie wertvoll es ist, einen guten Handwerker oder Dienstleister vor Ort zu haben. Und der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Burger sprach von einer „taffen Gewerbeschau“.

Reiki und Wellness sind vertreten

Egal, ob man sich für die nahende Gartensaison über Rasenmäher, Astscheren oder Zaunelemente informieren, der Seele mit Reiki oder Wellness etwas Gutes tun, das neue Haus planen oder nur das alte Bad umgestalten lassen wollte, es war für jeden Anspruch etwas dabei. Selbst über ein ökologisches Hühnermobil und Hennenmaniküre konnte man sich informieren.

Die Betriebe gaben Auskunft über ihre Ausbildungsplätze. Es gab Informationen zu Kindertagesstätten und Vereinen. Die DRK-Bereitschaft präsentierte sich ebenfalls vor Ort. Letztere bot Wundschminken und ein Wurfspiel für Kinder an. Kasperletheater und Kinderschminken im Vereinsraum rundeten das Angebot ab. Beim Partyservice „Wünsch dir was“ konnten die Kinder ihren eigenen Amerikaner mit Gummibärchen und Co. dekorieren. Auch das soziale Engagement fehlte nicht: Eine Spendenbox für das Kinderhospiz und Flyer für die Spendenaktion „Arda sucht Helden“ am kommenden Samstag in Sigmaringendorf waren ebenfalls zu finden.

Die Bewirtung übernahm die Vereinsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit einem Partyservice. Der Krustenbraten am Sonntag wurde gut angenommen und war beizeiten ausverkauft. Insgesamt zogen die Aussteller ein positives Fazit. „Die Leute waren sehr aufgeschlossen und interessiert, es hat Spaß gemacht“, äußerte sich Christine Rieger vom gleichnamigen Kosmetikstudio zufrieden.

Somit haben Organisatoren, Veranstalter und Aussteller ihre Hausaufgaben bestens erledigt und bewiesen, dass ein naturverbundener Ort auch ein vorzeigbarer Wirtschaftsstandort sein kann.