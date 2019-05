Geschwisterpaar gewinnt Hammel und Hasen beim Hammellauf

Da staunte die Mama von Paul und Leo Biesel nicht schlecht, als der laute Knall den Sieger des traditionellen Hammellaufs beim Bauernmuseum in Inzigkofen beendete. Die Inzigkofer Ledigengesellschaft um ihren Vorsitzenden Steffen Kraft veranstaltete und bewirtete das alljährliche Spektakel. Während die Mutter mit dem zweijährigen Leo an der Hand Schritt für Schritt die Runden drehte, befand sich ihr neunjähriger Sohn Paul irgendwo anders in der Menschenmenge. Gut hundert Teilnehmer drehten ihre Runden zu den Klängen der Inzigkofer Musikkapelle, als der Kanonenschuss ertönte. Sie hatte mit Leo gerade die Füße über der Barriere und an der zweiten Station hatte Paul gerade den Fuß über der Stange. An der dritten Hürde war Fidelis Schütz, so dass drei jubelnde Kinder aus der Masse strömten. Das Los entschied, dass Paul den Hammel, Leo den Hasen und Fidelis das Huhn mit nach Hause nehmen durften.