Gemeinde Inzigkofen verabschiedet langjährigen Rektor

Edgar Waibel ist am Dienstag in der vollen Römerhalle in den Ruhestand verabschiedet worden. Er hat 26 Jahre lang die Geschicke der Grundschule Inzigkofen gelenkt und dies offensichtlich zur vollsten Zufriedenheit aller. Verwaltung, Schüler, Kollegen, Eltern, Freunde und Weggefährten verabschiedeten sich mit einer Mammutvorstellung. Gleichzeitig übergab Waibel den Taktstock an seine Nachfolgerin Meike Laplace, die vom Schulamt offiziell ins neue Amt eingesetzt wurde.

In einer Schule sind die Kinder das Wichtigste und durften deshalb den Abend mit einem Urwaldsong eröffnen. Als stellvertretende Schulleiterin hieß Antonie Großmann alle willkommen. Amtlich wurde es mit der Laudatio des Schulamtsdirektors Maximilian Groß auf Edgar Waibel. An diesem „besonderen Tag“ würdige er eine Arbeit, die 1973 begann: „Noch vor dem ersten Staatsexamen kam er als sogenannter Nichterfüller in die Schule und wurde als Sonderpädagoge verpflichtet.“ Ab 1979 war er dann mit beiden Examina Beamter auf Lebenszeit und „gehörte zur Familie“. 1985 wechselte er an die Grundschule Inzigkofen-Vilsingen. 1990 wurde die Grundschule geteilt, da blieb Waibel zunächst in Inzigkofen, um dann ab 1992 in Vilsingen Schulleiter zu werden. Ab 1998 leitete er wieder die gesamte Grundschule Inzigkofen. Er wollte nicht in den Ruhestand, so Groß. „Aber nach weiteren zwei Jahren greift nun das Beamtenrecht.“

Edgar Waibel ließ den Weg in die Schule zum Vergnügen werden

Besonders schön brachten das Lob die Sänger Sina Bleicher und Nils Hellwig von der Bühne aus dar, die in einer Textvariante aus dem Musical Natanja mit Markus Fiederer am Klavier sangen: „Der Ruhestand ruft, du kannst stolz auf dich sein, dein großes Herz zeigt den Weg.“

Bürgermeister Bernd Gombold stimmte von Seiten des Schulträgers in den Lobgesang ein: „Edgar Waibel hat 33 Jahre als Lehrer und 26 als Rektor viele beachtliche Spuren hinterlassen und am guten Ruf der Schule unablässig gearbeitet.“ Über die pädagogische Arbeit hinaus habe er im Schulumfeld viel geleistet, enorm viel ehrenamtliches Engagement von Eltern und Wegbegleitern der Schule zu Tage gefördert und gemeinsam mit ihnen umgesetzt. Von Martin Doerr, dem früheren Elternbeiratsvorsitzenden, überreichte Gombold als Dankeschön für das Handanlegen beim Renovieren der Toilettenanlagen eine Pflanze in einer Porzellantoilette: „Sozusagen eine Lokusblüte.“

Als Vater erinnerte Gombold daran, wie Waibel in unterschiedlichen Rollen – als Zauberer oder Zirkusdirektor – den Kindern den Weg in die Schule zum Vergnügen werden ließ. Waibel, der das „Klassenziel erreicht habe“, trug sich anschließend ins Goldene Buch der Stadt ein. Danach hieß Gombold Meike Laplace als neue Schulleiterin willkommen und sagte ihr jegliche Unterstützung zu.

Kollegin Susanne Ruther brachte beiden Geehrten von der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen Dank und Glückwunsche für die Zukunft. Das Quintett der Musikkapelle Inzigkofen gratulierte musikalisch. Ein weiteres Stück aus dem Musical Natanja rührte nicht nur Waibel zu Tränen. Im Anschluss forderte er als Pädagoge alle Anwesenden auf, das eine oder andere Bilderrätsel aufzulösen und ließ seinen Weg Revue passieren. Danach ergänzte er den Programmreigen von 14 Punkten mit einem Übergangsritual an die zukünftige Rektorin: Er übergab ihr den Takt- als Zeigestock für ihre zukünftige Arbeit, warf ihr einen Ball zu, um zu demonstrieren, dass er jederzeit zur Verfügung stehe, und übergab ihr seine Schwimmflügel: „Halt’ dich über Wasser, du schaffst das.“

Schulamtsdirektorin Liane Schneider setzte danach Meike Laplace als neue Rektorin in ihr Amt ein. Laplace sagte allen Dank, die sie bestätigt hätten, diese Aufgabe zu übernehmen. Sie konnte in einer Zeit, in der der Staat gerade mal keine Grundschullehrer brauchte, viele Schulen kennenlernen und bewerte diesen nicht einfachen Weg heute als Vorteil. Sie freue sich auf die neue Aufgabe in einem guten Team. Dieses verabschiedete sich noch einmal mit allen Klassen via Powerpoint kunstreich und sehr herzlich von ihrem scheidenden Schulleiter.