Gemeinde Inzigkofen freut sich mit Anahita Rehbein

Seit einigen Tagen steht am Ortseingang von Inzigkofen von der B 313 kommend ein Banner, mit dem die Gemeinde „ihre“ Miss Germany Anahita Rehbein ehrt. „Früher waren die Miss-Wahlen so weit weg, jetzt hatten wir sie mitten im Ort“, sagt Bürgermeister Bernd Gombold. Über Vermittlung des Vilsingers Mike Hummel, der bei Reifen Göggel in Gammertingen für das Marketing zuständig ist, fertigte die Firma Emele Werbetechnik aus Burladingen das Banner kostenlos an, sagt Gombold. Rehbein wird bei der Inzigkofer Gewerbeschau am Samstag, 17. März, anwesend sein. Zum Ablauf sagt Gombold: „Wir wollen die Miss Germany an ihrem Elternhaus in Inzigkofen abholen und in Begleitung des Spielmannszuges der Ledigengesellschaft – und eventuell der Musikapelle – zur Römerhalle begleiten, wo sie an der Eröffnung ab 11 Uhr Ehrengast ist, sich ins Gästebuch der Gemeinde einträgt und dann Autogramme und Interviews gibt.“ Foto: Gemeinde