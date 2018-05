Gemeinde führt an zwei Tagen Ganztagsbetreuung ein

Die Gemeinde Inzigkofen verändert das Betreuungsangebot im Kindergarten in Engelswies. So sollen Eltern ab dem 1. September 2018 die Möglichkeit haben, ihre Kinder dienstags und donnerstags ganztägig in den Kindergarten zu bringen – das war bislang nicht möglich. Bisher hat der Kindergarten montags bis donnerstags von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet, schließt dann für eine Stunde und öffnet um 14 Uhr wieder. Am Freitag gibt es keine Nachmittagsbetreuung. Diese Regelung ist allerdings ganz offenbar unpraktisch für viele Eltern. Kämmerer Gerald Balle und die Leiterin des Engelswieser Kindergartens, Kathrin Kramer, skizzierten in der jüngsten Sitzung des Inzigkofer Gemeinderats das Problem: Es gebe Nachmittage, an denen überhaupt kein Kind komme, häufig seien es „vielleicht zwei“, sagte Kramer. Balle sieht dies als „unbefriedigend“ an. Habe eine Bedarfsumfrage im Jahr 2014 noch ergeben, dass die Eltern mit dem Betreuungsangebot zufrieden seien, hätten sich in der jüngsten Umfrage vereinzelte Eltern verlängerte Öffnungszeiten und/oder an manchen Tagen eine Ganztagsbetreuung gewünscht, sagte Balle.

Eltern wünschen sich eine Ausweitung der Betreuungszeiten

Bei einem Elternabend im März habe sich dieser Eindruck verfestigt. Die Gemeinde hatte im Vorfeld zwei Lösungsvorschläge erarbeitet. Zwölf Eltern hätten sich an allen vier Tagen eine Ganztagsbetreuung gewünscht, wiederum zwölf Eltern eine Ganztagsbetreuung an lediglich zwei Tagen, erläuterte Balle. Die Verwaltung und die Kindergartenleitung seien sich einig darin, dass aufgrund dieses Ergebnisses zunächst mit der tage-weisen Einführung einer Ganztagsbetreuung, und zwar dienstags und donnerstags bis 15.30 Uhr, begonnen werden solle: „Wenn im Verlauf der weiteren Jahre erkennbar ist, dass der Wunsch nach einem weiteren Ausbau der Ganztagsbetreuung vorhanden ist, kann das Ganztagsangebot weiter ausgebaut werden“, sagte der Kämmerer. Die Gemeinderäte stimmten dem Beschlussvorschlag einstimmig zu.

Kindergartengebühren bleiben unverändert

Da die Kinder nun auch über den Mittag in den Kindergarten gehen können, muss die Gemeinde Schlafmöglichkeiten vorhalten. Diese sollen im Sitzungssaal im Obergeschoss des Gemeindehauses eingerichtet werden. Auch Mittagessen werde es nun künftig dienstags und donnerstags im Kindergarten geben: „Das kann über diverse Caterer erfolgen“, sagte Balle. Die Kindergartengebühren sollen sich trotz Einführung des neuen Betreuungsmodells nicht verändern, die Gesamtöffnungszeit von 37,5 Stunden in der Woche verändert sich nicht.

Karl-Heinz Müller, Ortsvorsteher von Engelswies, gab in der Sitzung zu bedenken, dass es keine dauerhafte Lösung sein könne, die Kinder im Sitzungssaal im Obergeschoss des Gemeindehauses schlafen zu lassen, da dieser auch von Vereinen genutzt werde. „Ich würde begrüßen, wenn sich die Gemeinde da im Verlauf des nächsten Jahres Gedanken macht“, sagte er. Viktoria Gombold-Diels, Ortsvorsteherin von Vilsingen, merkte an, dass die jetzt gefundene Lösung auch eine gute Lösung für Vilsingen sein könne. „Doch da sind wir leider nicht Herr des Verfahrens“, sagte sie [der Vilsinger Kindergarten steht unter kirchlicher Trägerschaft, Anmerkung der Redaktion]. Auch in Vilsingen gebe es das Problem schlecht besuchter Nachmittagsbetreuung.