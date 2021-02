Gemeinde erlässt Kita-Gebühren

Die Gemeinde Inzigkofen erlässt den Eltern die gezahlten Gebühren für die Zeit der Schließung von Kindergärten und Kindertagesstätten. Das hat der Inzigkofer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Bei Kindern, die die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, müssten die Eltern nur den in Anspruch genommenen Betrag bezahlen. „So wie es aussieht, bekommen die Gemeinden 80 Prozent der Beträge vom Land erlassen“, sagt Bürgermeister Bernd Gombold. Die restlichen 20 Prozent müsse die Gemeinde dann selbst tragen. „Wenn es das letzte Wort sein sollte, dann ist es eben so“, sagt Gombold. Das Gremium stimmte einstimmig für den Vorschlag.