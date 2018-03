Geldautomaten-Knacker erbeuten mehr als 500.000 Euro

Die Anklageschrift liest sich wie aus dem Drehbuch für einen Hollywood-Film: Eine Gruppe mehrerer südosteuropäischer Bandenmitglieder soll in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Geldautomaten geknackt haben; unter anderem von Volksbank- und Sparkassenfilialen in Engelswies, Hettingen und Göggingen (die SZ berichtete). Dabei sollen sie mehr als eine halbe Million Euro erbeutet und einen Schaden von mehr als 200 000 Euro angerichtet haben. Die Werkzeuge, mit denen sich die Bande nachts Zugang zu den Bankfilialen verschafft und die Automaten aufgeknackt haben soll, seien laut Anklage gezielt aus mehreren Gerätehäusern der Feuerwehr geklaut worden. Die gestohlenen Werkzeuge – unter anderem Hydraulikspreizer, Schneidegeräte, Motorentrennschleifer und Brecheisen – hatten einen Wert von mehr als 76 000 Euro.

Gegen fünf der mutmaßlichen Bandenmitglieder hat jetzt der erste Prozesstag der Hauptverhandlung im Hechinger Landgericht begonnen. Alle von ihnen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Parallel zu diesem Verfahren läuft ein weiterer Prozess gegen fünf andere Mitglieder der Bande. Weitere Mittäter seien noch nicht identifiziert – oder nur unter Aliasnamen bekannt – und weiterhin auf freiem Fuß. Die fünf Angeklagten im Hechinger Prozess sind im Alter zwischen 28 und 50 Jahren. Ihnen werden unter anderem schwere Bandendiebstähle und Sachbeschädigungen in 24 Fällen vorgeworfen. „Die digitalisierten Prozessakten haben eine Dateigröße von 2,4 Gigabyte“, sagte Oberstaatsanwalt Beiter gegenüber der SZ zu dem Umfang der gesammelten Beweise. Alleine die Verlesung der Anklageschrift dauerte gut 30 Minuten.

Aussagen wollte zunächst keiner der Angeklagten. Rechtsanwältin Peggy Eisele versuchte eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft und den Richtern für ihren 30-jährigen Mandanten zu treffen. Nach der Beratung aller Beteiligten unter Ausschluss der Öffentlichkeit handelten die Verteidiger unterschiedliche Strafrahmen für ihre Mandanten aus. Im Falle einer Aussage, stellte der Vorsitzende Richter Hannes Breucker den Angeklagten ein Strafmaß zwischen mindestens zwei Jahren und drei Monaten und maximal neun Jahren in Aussicht. Die Höhe der Strafe hänge dabei von dem Zeitpunkt und der Art eines möglichen Geständnisses ab. „Je früher die Aussagen kommen, desto wirkungsvoller werden die Strafnachlässe sein“, sagte er.

Bande soll systematisch und rücksichtslos vorgegangen sein

In der Anklageschrift wurde detailliert beschrieben, wie systematisch die Angeklagten bei der Planung und wie rabiat in der Umsetzung der Einbrüche vorgegangen sein sollen. Mit teilweise in Frankreich und der Schweiz erworbenen Fahrzeugen sollen die Bandenmitglieder in unterschiedlicher Besetzung gezielt zu verschiedenen Bankfilialen der Sparkasse, Volksbank und Raiffeisenbank gefahren sein. Dort brachen sie – je nach erforderlicher Situation – über die Dächer, durch Fenster oder abgeschlossene Türen ins Foyer und Innere der Banken ein. Mit den gezielt zuvor gestohlenen Werkzeugen aus den Feuerwehrgerätehäusern sollen sie sich den Weg freigeschlagen, -gebohrt und -gebrochen haben, um hinter die jeweiligen Geldautomaten zu gelangen.

Von hinten brachen sie dann – meist mit Hydraulikspreizern – die Automaten auf. In sieben Fällen erbeuteten sie dabei zwischen mehr als 40 000 und knapp 100 000 Euro. In vielen Fällen misslang ihnen jedoch der Aufbruch der Automaten. Bei einem versuchten Diebstahl blieb es auch bei einem Tresor der Raiffeisenbank in Schauenburg (Ortenaukreis), in dem sich zu diesem Zeitpunkt etwa 100 000 Euro befanden. Stattdessen brachen sie etwa 50 Schließfächer auf und erbeuteten mehr als 22 000 Euro Bargeld sowie eine Goldmünze.

Der Prozessauftakt war der erste von insgesamt elf angesetzten Verhandlungstagen. Am Donnerstag, 1. März, wird der Prozess um die spektakulären Bandendiebstähle fortgesetzt. Ob es dann bereits zu Geständnissen der Angeklagten kommen wird, die möglicherweise strafmildernd auf die Urteile wirken, bleibt abzuwarten. Die Urteilsverkündung ist nach aktuellem Stand auf Montag, 23. April, angesetzt. An dem Prozess sind insgesamt zehn Verteidiger, zwei Staatsanwälte, drei Richter, zwei Schöffen und vier Dolmetscher beteiligt. Wie viele Zeugen aufgerufen werden, ist noch nicht bekannt.