Gefahr durch Felsen im fürstlichen Park beseitigt

Eine Menge losen Gesteins ist in einer gemeinsamen Aktion der Bergwacht Sigmaringen, des Gemeindebauhofs Inzigkofen und des Schwäbischen Albvereins zur Wegesicherung im fürstlichen Park in Inzigkofen entfernt worden. Das teilt die Bergwacht mit.

Während eines Spaziergangs hatte einer der Aktiven der Bergwacht Sigmaringen einen möglicherweise instabilen Felsblock über dem Wanderweg in den „Inzigkofer Grotten“ entdeckt, der unterhalb des Aussichtspunktes „Känzele“ ins Tal hinunter verläuft. Ob tatsächlich eine Gefahr von dem Block ausging, konnte nur an dem Felsblock im fast senkrechten Steilhang selbst geklärt werden. Um dies zu überprüfen, trafen sich Vertreter des Gemeindebauhofs Inzigkofen und des Schwäbischen Albvereins, die für die Verkehrssicherung im Park zuständig sind, mit einer Gruppe der Bergwacht Sigmaringen. Die Überprüfung durch die Bergwächtler, die nur seilgesichert arbeiten konnten, ergab, dass zwar der Block selbst fest sitzt, jedoch eine Menge loser und teilweise großer Steine in seiner Nähe die Sicherheit des darunter liegenden Wanderwegs gefährdete. Dieses Material wurde entfernt. Um Beschädigungen zu vermeiden, wurde das Geländer am darunter verlaufenden Weg für die Dauer der Arbeiten abgebaut.