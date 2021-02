Für die einen Wildwuchs, für die anderen Baufreiheit

Manche Baugebiete ergeben regelrecht ein Gesamtbild: Gleiche Dachziegel, vorgegebene Bepflanzung, einheitliche Fassaden. Die Vorgaben dafür legt die Gemeinde im Bebauungsplan fest. In Inzigkofen scheinen die Vorgaben jedoch sehr locker zu sein, findet Einwohner Michael Wellisch. Er kritisiert den „Wildwuchs“ der Gemeinde und hinterfragt, ob Verstöße überhaupt kontrolliert werden. Denn solche Verstöße sind ihm bereits im Ort aufgefallen.

Wellisch hat vor 27 Jahren selbst ein Eigenheim in Inzigkofen an der Grenze des heutigen Neubaugebiets Reutäckers gebaut und erinnert sich an strenge Vorgaben. „Da war die Höhe der Häuser geregelt und die Farbe der Dachziegel, das hat ein schönes Gesamtbild im Baugebiet ergeben“, sagt er. Doch genau das sieht er in Inzigkofen nicht: „Es wird nichts hinterfragt, sondern alles durchgewunken.“ In seiner Gemeinde seien die Abweichungen besonders auffällig. „Hier schießen die Häuser wie Türme aus dem Boden“, klagt er. Sein Eindruck: „Der Gemeinderat ist unwissend und vertraut dem Städteplaner blind.“ Dieser wiederum sei nicht offen für kreative Lösungen. Auch in den Neubaugebieten in Vilsingen und Engelswies beobachte er ähnliches.

Gleichzeitig bemängelt Wellisch, dass Verstöße gegen die Vorgaben der Gemeinde auch nicht kontrolliert werden. Als Beispiel nennt er Steingärten. Einer sei gerade fertig geworden, einer entstehe gerade, obwohl Steingärten seit Mitte 2020 landesweit aus Naturschutzgründen verboten sind. Als er gebaut hat, sei er von zwei Mitarbeitern des Landratsamts kontrolliert worden – doch das passiere heute anscheinend nicht mehr.

Was sich Wellisch wiederum gut vorstellen kann ist, dass Baugebiete unterteilt werden in verschiedene Bereiche, in denen jeweils ein Baustil vorherrscht. Auch gemischte, aber harmonische Baugebiete schließt er nicht aus. Ungewöhnliche Lösungen lehnt er ebenfals nicht ab. „Aber leider vermisse ich diese Art der Kreativität in unserer Gemeinde“, sagt er.

Dass es die Bauvorschriften gibt, die jede Gemeinde mit Bebauungsplänen steuert, hat einen guten Grund, teilt Stefan Grauer, Leiter des Fachbereichs Baurecht im Landratsamt, mit: „So sollen die Bedürfnisse der Allgemeinheit mit Einzelinteressen in Einklang gebracht werden.“ Während die Bebauungspläne regeln, was wo und wie hoch gebaut werden darf. Bauvorschriften wiederum regeln die Gestaltung. Waren laut Grauer in den 80er- und 90er-Jahren die Bauvorschriften sehr eng gefasst und haben detailliert die Gestaltung festgelegt, sei das inzwischen anders: „Wir beobachten, dass immer mehr Gemeinden bei der Bauleitplanung dazu übergehen, den Bauherren mehr Gestaltungsfreiheit zu geben.“ Teilweise werde sogar gänzlich auf Bauvorschriften verzichtet.

Auch die Kontrollen gibt es in der bisherigen Form nicht mehr. Bis 1996 gab es nach der Landesbauordnung eine Rohbau- und Schlussabnahme, die in diesem Jahr gestrichen wurde. Das hänge damit zusammen, dass der Gesetzgeber die Bauverfahren beschleunigen wollte, erklärt Grauer. Deshalb sei auf mehr Eigenverantwortung beim Bau gesetzt worden. Wer gegen die Vorgaben verstößt, muss aber mit Konsequenzen rechnen, angefangen mit einem Bußgeld bis hin zum Rückbau, so Grauer.

Inzigkofens Bürgermeister Bernd Gombold weist die Kritik von sich. Mit dem Bebauungsplan „Reutäcker“ sei die Gemeinde zum einen auch den Wünschen der Eigentümer des angrenzenden Wohnbaugebietes Herrgottsäcker entgegengekommen, was die Höhenbegrenzung der Gebäude in der ersten Reihe betreffe. Die Angrenzer konnten außerdem einen Fünf-Meter-Streifen vom neuen Baugebiet zu ihren Grundstücken hinzu erwerben. Zum anderen seien die Bauvorschriften im Wohnbaugebiet „Reutäcker“ so gehalten, dass ein „zeitgemäßes, modernes, energiesparendes und auch wirtschaftliches Bauen möglich ist“, sagt Gombold. Das umfasse Bauvorhaben von eingeschossig über zweigeschossig, Doppelhäuser bis hin zu Flachdach, Pultdach, Walmdach oder Satteldach. „Die Zeiten sind längst vorbei, dass in Baugebieten ein Haus wie das andere aussehen muss und den Eindruck einer früheren Kaserne macht“, sagt Gombold. „So wie sich Menschen und Lebensstile wandeln, hat sich auch das Bauen gewandelt.“

Außerdem würden den Bauwilligen unterschiedliche Grundstücksgrößen angeboten, von kleineren Grundstücken mit 420 Quadratmetern, auf denen auch Klein-Gebäude erstellt werden könnten, bis rund 900 Quadratmetern Grundstücksgröße. „Dies wurde bewusst so von der Gemeinde vorgegeben, um Bauen, angepasst auf die Wünsche, das Bedürfnis und auch den Geldbeutel der Bauwilligen zu ermöglichen“, sagt Bernd Gombold. Bei aller Individualität gebe es trotzdem die Festsetzungen im Bebauungsplan, die Vorgaben zu Höhenbegrenzungen, Baugrenzen und Erdgeschossfußbodenhöhe machen. Diese seien auch wichtig, um nachbarschützende Belange einzuhalten und somit den nachbarschaftlichen Frieden zu wahren. „Dies alles zeigt doch, dass es weder unserem erfahrenen Städteplaner Roland Groß noch der Gemeinde und dem Gemeinderat an Kreativität mangelt, sondern sich die Gemeinde Inzigkofen in eine gute Zukunft entwickelt“, sagt der Bürgermeister.

Bei einem konkreten Verdacht auf einen Verstoß gegen die Bauvorschriften gehe die zuständige Baurechtsbehörde des Landratsamtes dem nach.