Führung thematisiert Umgang mit „schwierigen“ Denkmalen

Als Beitrag zum kreisweiten Kulturschwerpunkt „Erinnern“ laden das Kreiskulturforum sowie das Bildungswerk und der Schwäbische Albverein Inzigkofen am Sonntag, 13. September, um 14.30 Uhr, zu einer Führung und einem Vor-Ort-Gespräch bei der Kriegergedenkstätte auf der Eremitage im Fürstlichen Park Inzigkofen ein. Es geht dabei um den Umgang mit „schwierigen“ Denkmalen am Beispiel der Gedenktafel für „Unsere Helden von Stalingrad“, heißt es in der Pressemeldung. Kreisarchivar Dr. Edwin Ernst Weber wird die Entstehung der Gedenktafel nach dem Zweiten Weltkrieg und die Nutzung der Kriegergedenkstätte als Schauplatz für stark besuchte Gedenkfeiern in den 1950/60er Jahren schildern.

Gemeinsam mit den Besuchern soll bei dem Termin erörtert werden, ob derartige, heute befremdlich erscheinende Relikte der Vergangenheit beseitigt werden sollen oder ob es nicht besser eines Erhalts als historisches Zeugnis und einer erläuternden Kontextualisierung auf ergänzenden Infotafeln bedarf.

Die Führung ist zugleich ein Beitrag zum „Tag des offenen Denkmals“, der in diesem Jahr unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“ steht. Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei.