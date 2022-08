Das Bildungswerk Inzigkofen lädt im Rahmen des Ferienprogramms am Mittwoch, 10. August, um 15 Uhr zu einer Führung durch den Fürstlichen Park Inzigkofen unter der Leitung von Kreisarchivar Edwin Ernst Weber ein. Stationen der Tour sind laut Mitteilung der Denkmalfelsen, der Amalienfelsen, die Hängebrücke, die Eremitage, die Festwiese am Donauufer, die Teufelsbrücke und bei ausreichend Kondition der Teilnehmer auch noch die Lindenallee, das Känzele und die Grotten. Treffpunkt ist am Parkeingang unterhalb von Schlössle und Klosterkirche Inzigkofen. Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei, Spenden für die Arbeit des Bildungswerks sind willkommen. Das Tragen geländegängiger Schuhe wird empfohlen.