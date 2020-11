Freiwillige sanieren Treppen im Inzigkofer Park

Im Fürstlichen Park Inzigkofen werden derzeit Holztreppen und -podeste sowie Geländer an den Wanderwegen durch die Gemeinde Inzigkofen und die Stadt Sigmaringen mit Hilfe von Zuschüssen der Leader-Aktionsgruppe saniert und teilweise erneuert. Durch den Fürstlichen Park Inzigkofen führen nicht nur der zertifizierte Qualitätswanderweg „Donau-Zollernalb-Weg“, sondern auch der Premiumwanderweg „Kloster-Felsen-Weg“ der Stadt Sigmaringen, weshalb sich diese an der Baumaßnahme finanziell beteiligt. Die Arbeiten führt die Zimmereiabteilung der Firma Dreher Bau Vilsingen aus. Tatkräftig wurde sie dabei in der vergangenen Woche von freiwilligen Helfern des Schwäbischen Albvereins Ortsgruppe Inzigkofen und des Bauhofs unterstützt. Die betroffenen Bereiche im Park sind aufgrund der Sanierungsarbeiten weiterhin abschnittsweise gesperrt. Foto: Gemeinde Inzigkofen