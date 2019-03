Freie Wähler Inzigkofen: Liste ist voll

Mit ihrer Unterschrift auf der Zustimmungserklärung haben die Kandidaten der Liste der Freien Wähler ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Inzigkofer Gemeinderat und Ortschaftsrat besiegelt. Die versammelten Kandidaten konnten die Wahlliste komplett füllen und bilden einen vielfältigen Querschnitt durch die Bevölkerung Inzigkofens mit den Ortsteilen Vilsingen und Engelswies.

In seiner Ansprache freute sich Bürgermeister Bernd Gombold über die zahlreichen Kandidaten, die eine Wahl aus erfahrenen und neuen Räten, Jungen und Älteren sowie Damen und Herren ermöglichen. „Die Arbeit eines Rates ist mitunter anstrengend und nicht immer ein Vergnügen. Die Beschimpfungen muss man aushalten, denn Inzigkofen besteht aus sehr selbstbewussten und differenzierten Ortsteilen“, sagte er.

„Die Räte stellen Weichen für Dinge, die dann die nächsten Jahrzehnte gelten, und sind deshalb dem Gemeinwohl verpflichtet, das mehr ist als alle Einzelinteressen“, sagte Bürgermeister Gombold.

Gerhard Klein, der von allen Kandidaten die meiste Erfahrung hat, nannte als Grund für seine erneute Kandidatur: „Das Gemeinwohl liegt mir einfach am Herzen. Einige erfahrene Räte hören auf und da wollte ich dies nicht auch tun, weil ich eine Mischung aus alten und neuen Räten im Gremium günstig finde.“ Edgar Kempf ist dagegen ein Neuling. Die Idee für eine Kandidatur kam ihm, als er für die Bürgerinitiative an einer Alternative zur Nordtrasse arbeitete und sich dabei in ihre Auswirkung auf verschiedene Orte hineindenken musste: „Ich habe festgestellt, dass ich Spaß daran habe, an der Gemeinde mitzugestalten und vielleicht kann ich als „Querdenker“ auch neue Ideen einbringen.“