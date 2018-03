Forstwirt bezweifelt Sinn der Fällaktion

Eberhard Zeller ist besorgt. Für den gelernten Forstwirt ist es ein Unding, dass ein großer Teil der Bäume der historischen Kastanienallee im Inzigkofer Klostergarten gefällt werden soll – nach dem aktuellen Stand der Dinge 15 von rund 50 so schnell wie möglich, weitere wahrscheinlich im Lauf der kommenden Jahre. „Wir machen jedes Jahr eine Gefahrenschau“, sagt Bürgermeister Bernd Gombold. „Die wird dann jeweils zeigen, was zu tun ist.“ Revierleiter Johannes Lang hatte die Inzigkofer Gemeinderäte bereits im November über diese Entwicklung informiert. Er habe in einer Begutachtung festgestellt, dass etwa jede dritte Kastanie derart geschädigt sei, dass sie kurzfristig gefällt werden müsse. Auch die meisten anderen Kastanien seien in einem so schlechten Zustand, dass sie eine Gefahr für Spaziergänger darstellten.

Eberhard Zeller sieht das anders. Der Sigmaringer hat früher selbst in einem Baumpflegebetrieb gearbeitet und befürchtet, „dass hier wie so oft eine günstige, aber fatale Lösung favorisiert wird“. Das geht aus einem Schreiben Zellers an das Landesamt für Denkmalpflege in Stuttgart hervor, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. „Anstatt alljährlich (wie andernorts) von einer Fachfirma mittels Hubarbeitsbühne die gefährdenden Totholzteile oder bruchgefährdeten Äste fachmännisch entfernen zu lassen, sollen demnächst viele der Bäume prophylaktisch entfernt werden“, heißt es weiter.

Pilzbefall ist problematisch

Dabei bestreitet Zeller nicht, dass ein paar Bäume der Allee aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen. „Aber auf keinen Fall so viele.“ Für ihn besteht das Problem darin, „dass an den Bäumen ewig nichts gemacht wurde, natürlich brechen da mal Äste ab“. Er fordert nun, dass die Gemeinde nochmal alle Kastanien fachmännisch prüfen lässt. „Damit würde sie auch ihrer Verkehrssicherungspflicht Genüge tun.“ Die diesbezüglichen Vorgaben seien auch bei Weitem nicht so strikt, „wie es oft selbst von Verwaltungen angenommen wird“.

Die Gemeinde Inzigkofen hat wiederum bei der Denkmalbehörde den Antrag gestellt, ein Drittel der Bäume fällen zu dürfen und kündigt an, den Charakter der Allee durch Neuanpflanzungen wiederherstellen zu wollen. „15 der Kastanien sind vom Brandkrustenpilz befallen“, sagt Revierleiter Johannes Lang. Dieser sei deshalb so tückisch, weil er im Inneren des Baumes Moderfäule verursacht. „Die Standfestigkeit ist dann nicht mehr garantiert“, sagt Lang. Das Problem sei, dass man von außen nicht erkennen könne, wie weit die Fäule fortgeschritten sei. „Die bloße Anwesenheit des Pilzes ist aber bereits ein Alarmsignal. Da geht es auch um mehr als ein bisschen herabfallendes Totholz, wenn theoretisch der ganze Baum umstürzen kann.“

Bürgermeister Bernd Gombold erklärt, dass man an diesem viel genutzten Wander- und Donautalradweg kein Risiko eingehen könne. „Es ist besser, die Bäume sukzessive auszutauschen als darauf zu warten, dass etwas Schlimmeres passiert.“ Weil der Brandkrustenpilz entdeckt wurde, sei die Gemeinde umso mehr in der Verantwortung. „Jetzt nicht zu handeln, würde das Problem nur verschieben.“ Ihm tue es persönlich ebenfalls leid „um das wunderbare Ensemble, aber der Sicherheitsgedanke wiegt schwerer“.

Für Eberhard Zeller „spielt es eigentlich keine Rolle, ob es um diesen oder einen anderenen Pilz“, sagt er. „Die Standfestigkeit der Bäume müsste eben regelmäßig geprüft werden.“ Dabei könne natürlich auch herauskommen, dass eine Kastanie gefällt werden muss. Dass aber kein Sachverständiger zur exakten Analyse hinzugezogen wird, ärgert ihn.

Wenn es nach Johannes Lang ginge, sollten die 15 vom Pilz befallenen Bäume so schnell wie möglich gefällt werden, „am liebsten noch im Februar“. Die Genehmigung der Denkmalbehörde steht allerdings noch aus.