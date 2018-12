Firma Dreher Bau investiert in den Netto-Markt

Die Firma Dreher Bau in Vilsingen steht für den geplanten Netto-Markt in Inzigkofen als Investor für das Grundstück und das Gebäude zur Verfügung. Diese Wendung im Ablaufplan konnte Bürgermeister Bernd Gombold in der vergangenen Gemeinderatssitzung vermelden. Außerdem fassten die Räte in der Sitzung den Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften. Bisher war die Firma PMG Gesellschaft für Immobilien als Investor und Bauherr aufgetreten. Sie wollte das Gelände und Gebäude an die Netto-Handelskette vermieten. Üblicherweise verkauft der Investor das Gelände nach rund fünf Jahren an einen anderen, anonymen Investor, ohne dass die Gemeinde darauf in irgendeiner Weise Einfluss hätte.

Die Gemeinderäte nahmen in der Sitzung wohlwollend zur Kenntnis, dass die Zukunft des Lebensmittelmarktes nun durch einen Investor aus der Gesamtgemeinde gesichert ist. Über ihre Investorenrolle hinaus ist die Firma Dreher Bau in der Lage, das Gebäude selber zu erstellen und kann damit den Wunsch des Rates erfüllen, dass heimische Handwerker am Bau beteiligt werden. Die Firma PMG übernimmt allerdings weiterhin eine beratende Funktion für das Projekt. Die Gemeinde Inzigkofen wird das Gelände zu den gleichen Konditionen an die Firma Dreher Bau verkaufen, wie dies ursprünglich für den Verkauf an PMG vorgesehen war. Dieses geänderte Verfahren ist mit der Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt worden. Nach dem Auslegungsbeschluss wird der Bebauungsplan ab Januar öffentlich ausgelegt. Etwaige Änderungen, die danach noch eingearbeitet werden müssen, erwartet der Städteplaner Roland Groß aber nicht.

Weil die Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans, zum Bebauungsplan und zum Baugesuch nahezu parallel durchgeführt werden, kann die Realisierung in einem sehr kurzen Zeitraum erfolgen. Es wird also noch im Jahr 2019 möglich werden, in dem neuen Laden einzukaufen. Roland Groß erklärte in der Sitzung noch einmal die Eckpunkte des Vorhabens: Mit der Ausweisung als „Sondergebiet Lebensmittelmarkt“ sei sichergestellt, dass am Standort des Marktes nur eine Nutzung für Lebensmittelmärkte zulässig ist, um die Grundversorgung der Gemeinde mit Lebensmitteln langfristig sicherzustellen.

Die Erhöhung der maximal zulässigen Verkaufsfläche von den üblichen 800 Quadratmetern auf 1000 Quadratmeter ermögliche eine großzügige Präsentation der Ware und eine qualitative Verbesserung. Der neue Lebensmittelmarkt wird sowohl fußläufig erreichbar sein als auch verkehrstechnisch günstig an alle Ortsteile angebunden. Dabei soll die Verkehrsbelastung für den Ort gering bleiben und das Gebäude ideal in die Umgebung integriert werden.