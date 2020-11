Feuerwehr Inzigkofen erhält moderne Wärmebildkamera

Es ist eine Überraschung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Inzigkofen: Sie bekommt kürzlich eine kostenlose Wärmebildkamera für ihre Arbeit als Spende der SV Sparkassenversicherung überreicht.

Das SV-Unternehmen fördert seit vielen Jahren die Feuerwehren. Dabei haben Feuerwehr und Versicherer Schutz und Rettung von Menschenleben im Blick, aber natürlich auch die Gebäuderettung und die Verhütung von Schäden. Jubiläumsprämien, Zuschüsse zu Brandschutzkoffern und vor allem innovative Feuerwehrausrüstung fallen unter die Förderungen der letzten Jahre. Da viele Einsatzabteilungen der Feuerwehren noch nicht über eine Wärmebildkamera verfügen, können bei der SV versicherte Kommunen über den Versicherungsschutz Kristall diese kostenfrei erhalten. Hiermit soll die Einsatzfähigkeit der Wehren gestärkt und der kommunale Haushalt entlastet werden.

Carolin Höhnle von der SV überreichte aus diesem Anlass kürzlich an Bürgermeister Bernd Gombold und Kommandant Wilfried Stroppel die Wärmebildkamera im Wert von 1600 Euro kostenfrei für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr und erläuterte hierzu: „ Wärmebildkameras sind ein Mittel der modernen Brandbekämpfung bei Gebäudebränden. Ihr Einsatz ermöglicht es, in einem brennenden Haus den Brandort zu lokalisieren und effektiv zu bekämpfen und kann damit gleichzeitig helfen, den Brand- und Löschwasserschaden zu reduzieren.“

Weiterhin wies sie darauf hin: „ Darüber hinaus kann man die Kameras auch gezielt zur Personensuche und -rettung einsetzen. Denn eine Wärmebildkamera wandelt die Infrarotstrahlung, die von einer Wärmequelle ausgeht in ein für Menschen sichtbares Bild um.“ So könne es sein, dass man mit bloßem Auge in einem verrauchten Raum nichts erkennen kann, aber mit der Wärmebildkamera mehr und besser sieht. Damit hilft die Wärmebildkamera vermisste Personen schneller zu retten. Aber auch zur Lagebeurteilung, bei Gefahrguteinsätzen oder bei der Personensuche nach Verkehrsunfällen sei sie ein wichtiges Hilfsmittel.

Die SV plant bis 2023 mehr als 800 versicherte Kommunen mit einer kostenlosen Wärmebildkamera auszustatten und investiert damit circa 1,3 Millionen Euro in diese Maßnahme der Feuerwehrförderung.