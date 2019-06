Feuerwehr evakuiert zwei Schulklassen

Bei Installationsarbeiten in der Vilsinger Grundschule ist ein Brand in Flur des Obergeschosses ausgebrochen, der den ganzen Treppenraum verraucht hat. Es befinden sich noch zwei Schulklassen mit ihren Lehrern in Erdgeschoss sowie mehrere Personen im Obergeschoss, die das Gebäude durch den Rauch im Treppenhaus nicht mehr verlassen können. Die Schulleiterin kommt noch rechtzeitig aus dem Gebäude und fungiert als erste Ansprechpartnerin für die eintreffende Feuerwehr, so das Ausgangsszenario bei der Übung der Freiwilligen Feuerwehr Inzigkofen am vergangenen Freitag

Die eintreffenden Feuerwehrabteilungen aus Inzigkofen, Vilsingen und Engelswies beziehen koordiniert Stellung und beginnen mit der Menschenrettung und der Evakuierung der Kinder im Erdgeschoss durch die Fensterfront. Atemschutztrupps suchen das Gebäude nach Personen ab. Gleichzeitig beginnen die Löscharbeiten. Um die eingeschlossenen Personen aus dem Obergeschoss zu evakuieren, wird eine Drehleiter der Feuerwehr Sigmaringen eingesetzt.

Letztlich können alle Personen aus dem Gebäude gerettet werden. Lehrerin Ines Schöllhorn, die mit drei Schülern aus dem Obergeschoss evakuiert wurde, sagt danach: „Auch wenn man so etwa niemals erleben möchte, war diese Erfahrung wahnsinnig wichtig. Obwohl ich keine Höhenangst habe, war das Rausklettern schwieriger als gedacht. Die Kinder haben toll mitgemacht, waren aber sehr aufgeregt“, so Schöllhorn.

Bürgermeister Gombold meinte: „Das Szenario war sehr realistisch dargestellt“ „Ein Brand in einer Schule wäre der ,Super-Gau’. Daher ist so eine Übung auch enorm wichtig“.

Bei der anschließenden Jahresversammlung, die durch den Gesamtkommandanten der Feuerwehr Inzigkofen, Hauptbrandmeister Wilfried Stroppel, geleitet wurde, war natürlich die Besprechung der Übung der Hauptpunkt auf der Tagesordnung. Darüber hinaus wurde Oberfeuerwehrmann Patrik Wößner mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienstleistung geehrt. Rektorin Meike Laplace überreichte im Namen der Schulkinder an alle drei Abteilungen eine Tüte voll mit Süßigkeiten. Auf die Frage der Rektorin an die Kinder: „Was essen Feuerwehrleute am liebsten?“ hieß es: Chips, Gummibärchen und Schokolade. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Art der Übung niemals zum Ernstfall wird.