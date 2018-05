Für einen Zebrastreifen gibt es zu wenig Verkehr

Die Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung entschieden, dass von der Römerhalle bis zum künftigen Baugebiet Reutäcker beziehungsweise dem künftigen Netto-Markt ein 2,50 Meter breiter Gehweg angelegt werden soll. Die Kosten werden summa summarum bei rund 250 000 Euro liegen, sagte der anwesende Ingenieur Hansjörg Madlener. Die Räte bestätigten damit die Vorberatungen des Inzigkofer Ausschusses (die SZ berichtete). Im Gemeinderat diskutierten die Räte noch über einige weitere Details rund um das Großprojekt Wohnbaugebiet/Netto/Gehweg. Wir liefern einen Überblick.

Zebrastreifen: Die Gemeinderäte hatten sich bereits in ihrer Sitzung im April dafür ausgesprochen, dass zusätzlich zur beschlossenen Querungshilfe bei der Einfahrt zum künftigen Baugebiet Reutäcker noch ein Zebrastreifen nahe der neuen Bushaltestellen auf der Römerstraße angebracht werden solle. Bürgermeister Bernd Gombold hatte sich daraufhin diesbezüglich beim Landratsamt als Untere Verkehrsbehörde informiert. Er teilte mit, dass die Behörde als Voraussetzung für einen Zebrastreifen auf mindestens 50 Fußgänger pro Stunde poche, die den Zebrastreifen queren müssten – oder auf 200 Autos. „Und das erreichen wir auch mit Baugebiet und Netto niemals“, sagte er.

Schotterweg: Petra Keller hatte im Technischen Ausschuss die Anfrage gestellt, ob es nicht möglich sei, den neuen Bürgersteig, der aus der Dorfmitte heraufkommt und am neuen Kreisel südlich des Baugebiets Reutäcker I endet, weiterzuführen (südlich des bislang nur lose geplanten Reutäcker II ) bis zur Einmündung der Alten Straße. Dies erachtete sie als sehr sinnvoll, weil schon jetzt viele Fußgänger mit Hund oder Kindern hier entlangliefen, und weil sich mit diesem Verbindungsstück ein attraktiver Rundspazierweg ergebe. Wenn das Baugebiet Reutäcker I bewohnt sei, erwarte sie eine noch viel stärkere Nutzung dieses Spazierwegs. In der Ausschuss-Sitzung wurde erklärt, das sei viel zu teuer und werde erst gemacht, wenn der zweite Bauabschnitt, Reutäcker II, realisiert wird. Ekkehard Futterer hakte nun in der Sitzung des Gemeinderats noch einmal nach: Er wollte wissen, ob es möglich sei, wenigstens eine Befestigung mit Schotter für dieses kurze Stück entlang der Römerstraße anzubringen, damit die Fußgänger nicht gezwungenermaßen auf der Straße laufen müssen. Bürgermeister Bernd Gombold sagte zu, dass die Verwaltung eine Realisierung dieses Vorschlags prüfen werde.

Änderung der Bauvorschriften: In ihrem Bebauungsplan hat die Gemeinde festgelegt, dass Haus und/oder Garage fünf Meter Abstand zu öffentlichen Flächen wie Straßen oder Gehwege ausweisen müssen. Gombold schilderte den Räten nun, dass es in der Zwischenzeit zwei Anfragen von Bauherren gebe, die sich wünschen, mit ihren Garagen deutlich näher an öffentlichen Grund zu dürfen. Er sehe da grundsätzlich kein Problem.

Ratsmitglied Wulf Dullenkopf meinte: „Die Grundstücke sind teuer, dann sollten wir solche Wünsche auch ermöglichen.“ Die Gemeinderäte beschlossen einstimmig, den notwendigen Abstand zum öffentlichen Grund nunmehr auf einen Meter festzulegen.

Bäume an der Römerhalle: Im Bereich der Römerhalle sind am neuen Gehweg auch vereinzelt Bäume eingeplant. Ratsmitglied Klaus Hipp, der als Ortsbaumeister in der Gemeinde Krauchenwies tätig ist, stellte die Sinnhaftigkeit infrage: „Durch das Salz des Winterdienstes müssen die Bäume immer wieder ausgewechselt werden“, sagte er. Dieses Problem kenne er aus Krauchenwies. Hubert Scherer setzte sich daher für eine winterfeste Wiesen- und Blühmischung ein.

Vor ebendieser warnte jedoch der Bürgermeister Bernd Gombold: „Auch da ist der Arbeitsaufwand für den Bauhof nicht zu unterschätzen“, sagte er. Eine Entscheidung über eine etwaige Begrünung am Gehweg wurde vertagt.