Erstes Lustwandeln im fürstlichen Park stößt auf positive Resonanz

An insgesamt neun Stationen hat es beim ersten „Lustwandeln im fürstlichen Park“ am Wochenende eine große Besucherzahl gegeben. Bei Stationen mit spannenden Kurzführungen sowie einem hohen Unterhaltungsgrad haben sich das Bildungswerk, die Vereinsgemeinschaft und die Gemeinde als Veranstalter einiges einfallen lassen.

Am Ende des Tages brachte es Bürgermeister Bernd Gombold beim Helfer-Essen in der Pizzeria „Erbprinzen“ auf den Punkt: „Inzigkofen hat heute einen neuen Stern am Firmament gesetzt“, sagte er. Er dankte den rund 50 engagierten Bürgern, die sich für das neue Konzept eingebracht haben. Der Musikverein spielte teils auf der Donau, auf der Teufelsbrücke sowie bei der Meinradskapelle und verzauberte damit die Stimmung im ganzen Park. Die Grundschulkinder tanzten und auch für Bewirtung war gesorgt.

Park nach Vorbild derenglischen Gärten

Der fürstliche Park sei nach dem Vorbild der englischen Gärten eine gestaltete Naturlandschaft, sagt Edwin Ernst Weber, Archivdirektor und Leiter des Stabsbereichs Kultur und Archiv des Landratsamtes Sigmaringen. Das pittoreske Donautal kulminiere an dieser Stelle mit dem Amalien-Felsen, dem Donau-Knick, den Schluchten und Anhöhen. Die Fürstin Amalie-Zephyrine habe diesen Park angelegt – die Natur habe aber schon viel vorgearbeitet, erklärte Weber in seiner Führung.

Das Lustwandeln war voller Überraschungen. Diese folgten einander in kurzen Abständen, so dass es alle in Atem hielt. Auch die Kinder fanden den Spaziergang spannend, weil es immer etwas Neues zu entdecken gab. Auf der Teufelsbrücke standen die Bruck-Deifel der Narrenzunft. Georg Loges erzählte die Baugeschichte der Brücke über den atemberaubenden Abgrund und die Legenden darum. Der Teufel sei beim Bau im Spiel gewesen – doch habe ihn der fürstliche Baumeister überlistet. „Natürlich muss im katholischen Hohenzollern der Teufel verlieren“, sagte Loges.

Ein paar Schritte weiter ging es über die neue Hängebrücke. Manche Erwachsene hielten sich verängstigt mit beiden Händen am Geländer. Die Kinder fanden das Schaukeln der Brücke eher nicht so schlimm. Weit unten, auf der Donauinsel, spielte der Musikverein. Auf der Eremitage erklärte Werner Eberle den Besuchern die vielfältige Geschichte des Ortes: Als Kriegsdenkmal, als Meinradskapelle, als frühgeschichtlicher Fundort. Zur Unterstützung der Geschichte zeigte er Bilder und Fotos.

Besucher treffen verkleidetes Fürstenpaar

Auf den schmalen Wegen trafen die Besucher auch auf das fürstliche Paar: Amalie-Zephyrine und Anton Aloys spazierten mit ihren Hofdamen durch den Park. „Es macht mir einfach Spaß, im Kostüm lustzuwandeln“, berichteten Edgar Kempf, Birgitta Samtner-Kempf sowie Nicole und Nadine Röhling.

Fürstin Amalie-Zephyrine stand im Mittelpunkt einiger Führungen: Im Teehaus sprach Doris Muth über die bewegte Biografie der Fürstin und am Gedenkstein erzählte Gerhard Klein von den Wirren der Revolution, in denen Amalie-Zephyrine und ihr geliebter Bruder Friedrich verwickelt waren. „Auf dem Amalien-Felsen haben wir die Legende vom Sturz in die Donau der Fürstin gehört“, berichtete eine Besucherin noch sichtlich von der Erzählung von Gabriele Loges beeindruckt. Auf der Festwiese beschäftigten sich die Zuschauer für die fürstliche Picknick-Kultur, von der die Hofdamen Birgit Meyenberg und Carmen Ziwes berichteten. Bürgermeister Gombold zeigte sich vor den Gästen von der Organisation und vom Interesse der Besucher beeindruckt.