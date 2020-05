Erneuerung der Vilsinger Ortsdurchfahrt ist fast fertig

Die Belagssanierung der Ortsdurchfahrt Vilsingen durch den Kreis Sigmaringen ist demnächst abgeschlossen. Das teilt die Gemeinde Inzigkofen mit. Wie die Firma Friedrich Stingel aus Schwenningen informiert, wird der Feinbelag auf dem fehlenden Teilstück von der Linde bis zum ehemaligen Löweneck in den nächsten beiden Wochen aufgebracht. Bis Anfang Juni soll die Maßnahme samt Öschlestraße und Rosenweg komplett abgeschlossen sein.

2019 wurde in der Ortsdurchfahrt Vilsingen die Fahrbahn in einem ersten Bauabschnitt mit einer Länge von etwa 500 Metern vom Kreis erneuert. Um Synergien zu nutzen, beteiligte sich auch die Gemeinde mit ihren Baumaßnahmen beidseitig der Fahrbahn. So wurden Glasfaser-Leerrohre in jedes Gebäude entlang der Ortsdurchfahrt gelegt, neue Gehwege und Randsteine gebaut sowie neue Leitungen für die Straßenbeleuchtung eingesetzt. In diesem Frühjahr begann die Firma Stingel mit der Umsetzung des zweiten Bauabschnitts bis zur Einmündung der Dorfstraße in die B 313.

Die Netze BW wird parallel dazu teils die vorhandenen Freileitungen und Dachständer entfernen und hat im Zuge der Maßnahme bereits Erdkabel mitverlegt, weshalb auch die Öschlestraße bis zur Umspannstation betroffen war. Deshalb wurden – um ebenfalls Synergien zu nutzen – auch in der Öschlestraße und im Rosenweg bislang in Teilbereichen Glasfaser-Leerrohre in jedes Grundstück mitverlegt. Insgesamt handelt es sich um etwa 3000 Meter Speedpipe-Glasfaser-Leerrohre, in die in einem späteren Schritt die Glasfaser eingeblasen wird, um die Anschlüsse herzustellen.

Fakten zum Bauprojekt

Die Baustrecke beträgt mit Öschlestraße und Rosenweg 1190 Meter. Bauherr der Fahrbahn ist der Kreis Sigmaringen, Bauherr der Glasfaserleerohre, der Gehwegerneuerung, der Randsteine und Leitungen für Straßenbeleuchtung ist die Gemeinde. Die Gesamtkosten für die Gemeinde ohne Fahrbahnerneuerung sind mit rund 900 000 Euro veranschlagt, es gibt aber einen Zuschuss von rund 145 000 Euro aus der Breitbandförderung.