Ermittlungen wegen versuchter Tötung: 27-Jähriger greift Frau an

Ein 27-jähriger Bewohner einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Inzigkofen hat am Donnerstagvormittag offenbar eine Mitarbeiterin der Einrichtung bedroht. Wie die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg am Freitag mitteilten, soll der Mann zudem versucht haben, die Frau mit einem Judogürtel zu würgen. Jetzt ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen den Tatverdächtigen wegen versuchter Tötung.

Der Pressemitteilung zufolge verhinderte die angegriffene Frau durch ihre Gegenwehr, dass der Bewohner ihr den Judogürtel um den Hals legen konnte. Sie rief andere Angestellte der Einrichtung zur Hilfe, die den Angriff durch ihr Eingreifen beenden konnten. Die Kollegen der Frau hielten den Mann schließlich bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Im Zuge des Angriffs wurde die Mitarbeiterin leicht verletzt. Der 27-Jährige wurde am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes des Tatverdächtigen die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.