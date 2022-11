Erfolgreiches Jahreskonzert der Musikkapelle Inzigkofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es hat schon Tradition, dass Dirigent Mathias Dreher immer ein Thema auswählt, dem er die einzelnen Musikstücke des Konzertes zuordnet. Zuerst sind es die Musiker, die bei den ersten Proben die Verbindung zu dem ausgewählten Thema begreifen müssen. Beim Konzert sind es dann die Zuhörer, die mit Spannung darauf warten, was die Musiktitel mit dem Thema zu tun haben.

In gekonnter und bewährter Weise gab die Moderatorin Manuela Gulde gleich zu Beginn die erforderlichen Erklärungen zu dem Thema ab. Unterstützt wurde sie bei der Moderation erstmals durch die Jungmusikantin Sarah Mors.

Kenner erkannten bei dem Programm von vornherein, dass es an die Musiker sehr hohe Ansprüche stellt. Bei dem Spielplan kamen Interessenten vieler Stilrichtungen der Musik auf ihre Kosten.

Das Eröffnungsstück „Centuria“ von James Swearingen bracht die Zuhörer gleich in die richtige Musikstimmung. Darauf folgte die „First Suite in Es“ von Gustav Holst. Einen Höhepunkt besonderer Art stellte die Aufführung des Stückes „Theme from Schindler’s List“ dar. Hierbei wurde das Hauptinstrument, die Violine, von Svetlana Shtilkind gespielt, die als Gastspielerin von Dirigent Mathias Dreher hierfür gewonnen werden konnte. Mit den Stücken „The Brass Cats“ und „Re 460 Chaumont“ endete der erste Teil des Konzertes. Mit neuem Schwung unterhielt die Musikkapelle die Zuhörer im zweiten Teil mit den Stücken „Futuro 200“, „Around The World in 80 Days“ und „New York 1927“ und „21st Century Breakdown“. Vor Aufführung des Schlussstückes trat Vorstand Jürgen Mors an das Mikrofon und bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Konzertes beigetragen haben. Nach dem Schlussstück „The Final Countdown“ spendete das Publikum tosenden Applaus und forderte lautstark Zugabe.

Vor dieser trat in Vertretung des Bürgermeisters Herr Gerhard Klein aus Inzigkofen an das Rednerpult und fand sehr lobende Worte zu diesem tollen Konzert. Er bedankte sich bei der Musikkapelle und besonders ihrem Dirigenten, nicht nur für das Konzert, sondern auch für die Auftritte das Jahr über.

Im Anschluss folgten außerdem noch zwei Zugaben. Hierfür gab es nochmals starken Applaus, den die Kapelle als schönsten Lohn für ihre Darbietungen werten durfte. Wir bedanken uns bei allen Besuchern, Helfern und Musikanten für diesen erfolgreichen und wunderschönen Abend.