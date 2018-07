Engelswieser spielen selbst bis zum Schluss

Der Musikverein Engelswies hat am gestrigen Sonntag ein Sommerfest gefeiert, das seinem Namen alle Ehre machte. Quasi in Scharen suchten die Besucher zur Mittagszeit die schattigen Plätze im Zelt oder auf der Freifläche nebenan unterm Lastenfallschirm auf.

Zünftige Blasmusik vom Musikverein Krumbach unter der Leitung von Oliver Muffler sorgte für die nötige Abwechslung während der Mittagszeit, wo die bekannten Engelswieser Spezialitäten schmackhaft zubereitet und von einem gut eingespielten Küchenpersonal zum Service an die vielen Gäste übergeben werden konnten. An die 1000 Besucher zwischen Zelt und Lastenfallschirm dürften es gewesen sein, so die Vorstandskollegen Uwe Hipp und Heiko Oexle, die sich bezüglich des Festablaufs recht zufrieden äußerten.

Dass sich der Musikverein Engelswies auch für die Belange im Dorf interessiert, war eine schöne Überraschung für den anwesenden Dekan Christoph Neubrand und den Engelswieser Pfarrgemeinderat und Walter Halmer. Denn sie erhielten für die anstehenden Renovierungsarbeiten in der Wallfahrtskirche in Engelswies einen Scheck über 400 Euro vom Vorstandsteam Uwe Hipp und Heiko Oexle überreicht – das war der Erlös aus dem Kirchenkonzert vom Mai diesen Jahres, wie Heiko Oexle bei der Übergabe erklärte.

Für den Engelswieser Nachwuchs ist beim Sommerfest immer eine besondere Förderung mit der Mini-Playback-Show eingeplant, die am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen für Abwechslung sorgte und mit viel Beifall unterstützt wurde. Musikalisch sorgte die Musikkapelle aus Wasser für eine gute Stimmung ab 16.30 Uhr auf dem Festgelände, wo neben einer Losbude mit interessanten Preisen auch der naheliegende Kinderspielplatz gut besucht war. Zum Abschluss des Tages waren es die Engelswieser Musikanten, die selbst auf der Bühne bis spät in den Abend hinein für Unterhaltung sorgten. Bereits am Samstag war der Auftakt des dreitägigen Sommerfests in Engelswies, das um 17 Uhr mit der „Engelswieser Hockete“ begann, wo sich besonders die ältere Generation aus dem Dorf und den Nachbargemeinden traf und eine nette Unterhaltung entstand. Ab 21 Uhr war es die junge Generation, die mit der „Sommer Night Party“ ihr besonderes Interesse an modernen Rhythmen zeigte und ihre große Freude an der improvisierten Bar hatte.

Am heutigen Montag ist der beliebte Feierabendhock ab 16 Uhr. Zur Unterhaltung sind ab 18 Uhr die Donautaler Alphornbläser auf der Festbühne. Den beliebten Festausklang macht seit Jahren die Blaskapelle Peng – auch heuer wieder.