Engelswieser sparen nicht mit Spitzen gegenüber der „Hauptstadt“

Im Verenasaal haben die Engelswieser am Samstagabend ihren Bürgerball gefeiert. Unter der Regie der „Köhler-Maale-Zunft“ ergötzten sich die Besucher in der vollbesetzten Halle am humorvoll auf der Bühne dargebrachten Dorfgeschehen.

Zunftmeister Markus Müller führte als Moderator unterhaltsam durchs Programm, wobei er etliche örtliche Ereignisse schwäbisch gereimt in witzige Schlagzeilen umzusetzen wusste. Unter viel Gelächter berichtete der Dorfchronist beispielsweise von Wanzen im Beichtstuhl -„koine von de CIA, richtige Krabbler!“ -, von einem durch eifriges Holzsägen verursachten Brand, bei dem letztlich mehr Feuerwehrleute und Zuschauer „als brennende Holzscheite“ vor Ort waren, oder von „unserem Dekan Neubrand, der jetzt in höhere Sphären aufgestiegen und zum Dompfaff erkoren worden isch“.

Außerdem, so Müller weiter, brauchten die Engelswieser keinen Netto, der jetzt in der „Hauptstadt Inzigkofen“ entstanden ist, denn „mir hand jetzt Foodsharing“. Es werden in Engelswies keine Lebensmittel mehr verschwendet, sondern in einem öffentlichen Lebensmittelregal samt Kühlschrank zu jedermanns Nutzung, aber in einem zeitlich begrenzten Rahmen, angeboten. Mit todernster Miene verlas Müller seine Dorfnachrichten, die köstlich beschrieben, was geschieht, wenn die kostenlose Abgabestelle öffnet: „Beim Foodsharing in Engelswies wird manch ein sonst Stiller beinahe zum Killer.“

Natürlich waren in den Dorfnachrichten auch die von Dolinen unterhöhlten „Spezialbauplätze in dr Hauptstadt“ ein Thema, aber auch der Einzug amerikanischer Bräuche nach Engelswies wie das Feiern von Halloween. Auch ist der Frage nachgegangen worden, warum die „Schwäbische Zeitung“ derzeit zu so ungewohnt unterschiedlichen Zeiten kommt. Des Rätsels Lösung: die langjährige Austrägerin Regina Halmer hatte sich den Fuß gebrochen, woraufhin ihr Ehemann, der das frühe Aufstehen nicht gewohnt war, ihren Job übernehmen musste.

Zu Beginn hatte Markus Müller den Engelweiser Ortsvorsteher Karl-Heinz Müller zum „smartesten Ortsvorsteher Deutschlands“ gekürt und den Narrensamen der Köhler-Maale begrüßt, der den Bürgerball mit seiner Aufführung eröffnete. Einen lustigen Wettbewerb a la Dschungelcamp hatte der Musikverein auf die Bühne gebracht. Die ausgesuchten Kandidaten hatten nach von den Musikern absichtlich schief gespielten Film- und Serienmelodien den Serientitel zu erraten, wobei weiter Fragen nach Schauspielern, den Beginn und die Dauer der Staffeln zu beantworten waren. Dabei sahnte Anja Erbe, Vorsitzende der Laienbühne Engelswies, die meisten Sterne ab.

Einen witzigen Sketsch mit ernstem Hintergrund brachte die Feuerwehr auf die Bühne. Unter dem Titel „So ka’s gange“ parodierten die Floriansjünger den Einsatz von Sprachcomputern bei der telefonischen Annahme von Notrufen mit entsprechend verheerenden Folgen. Einen Augen- und Ohrenschmaus lieferten die „Dancing Queens“ ab. In den typischen Outfits der Abba-Zeit sangen und tanzten die Queens zu bekannten Songs des schwedischen Quartetts, nicht ohne mit den gewählten Titeln einen humorigen Bezug zum örtlichen Geschehen herzustellen.

Klasse war auch der „Klatsch und Tratsch“ der weiblichen Seite, bei der die elektronische „Google Assitante“ Alexa eine tragende Rolle spielte. Was die alles kann und weiß, ließ die größten Klatschbasen des Ortes vor Neid erblassen. Dabei erwuchs nach dem Erkunden von Alexas Fähigkeiten der Wunsch nach einem männlichen „Alex“. „ I wet oimol en Ma, der duet, was i sag, der schwätzt, wenn i will und still isch, wenn i ihm des hois!“

Zur Unterhaltung trugen auch die Ledigen mit einem Strichmännchentanz bei Schwarzlicht bei, sowie die Theatergruppe mit der „Selbsthilfegruppe Probleme der Wochentage“. Bei deren Sitzung wurde schlaglichtartig klar, was schon jeder wusste: den Montag kann keiner leiden. Darauf stufte sich der Montag als selbstmordgefährdet ein.