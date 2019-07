Eine Premiere und viele Soli

Zu einem Sommerserenadenkonzert hat die Musikkapelle Inzigkofen am vergangenen Sonntag in den Klosterhof in Inzigkofen eingeladen. Rund 200 Gäste haben erstmals ein Konzert der Musikkapelle im historischen Innenhof des Klosters genießen können. Ebenfalls ihr Debüt feierte die erst im Oktober 2018 gegründete Inzigkofer Bläserklasse für Erwachsene unter freiem Himmel.

Bevor die Musikkapelle Inzigkofen Stück für Stück mit jedem einzelnen Register die Bühne im Innenhof füllte, präsentierten die Musiker der neu gegründeten Inzigkofer Bläserklasse ihr Können. Am 18. Oktober letzten Jahres habe das erste Zusammenkommen und am 9. November darauf habe die erste offizielle Probe stattgefunden, informierte Dirigent Mathias Dreher die Gäste zum Open-Air-Konzert. „Der Gedanke war, vielleicht schaffen wir es ja, auch Erwachsene an uns zu binden, die Lust haben, ein Instrument zu lernen“, so der Dirigent.

Bereits zur ersten Probe hatten sich schon elf Hobbymusiker angemeldet, die ihre Freizeit künftig auch mit dem Erlernen eines Instruments ergänzen wollten. Und schon zu Weihnachten klang ein „Jingle Bells“ ganz passabel. So stand der Premiere beim Serenadenkonzert am Sonntagabend nichts mehr im Wege und der erste Vortrag „Chariots of Fire“, ein Stück von Vangelis sowie Soundtrack des Filmes „Die Stunde des Siegers“ war doch sehr passend gewählt. „Die Bläserklasse hat so eifrig innerhalb von einem halben Jahr geprobt. Sie sind einfach klasse, es ist eine tolle Geschichte und ein Novum, dass wir in Inzigkofen gestartet haben“, lobte Manfred Henselmann voller Stolz bereits in seiner Eröffnungsrede.

Mit einer weiteren Filmmusik aus „Jurassic Park“ von Komponist John Williams glänzten die neuen Musiker der Musikkapelle ebenfalls. Einige „alte“ Musiker der Kapelle, die als Paten für die Register fungierten, unterstützten beziehungsweise ergänzten ihre „Neuen“ mit ihren Instrumenten. Natürlich gab es eine Zugabe, bevor dann in Etappen die einzelnen Register des Vereins auf der Bühne ihre Aufstellung einnahmen.

Als erstes nahmen acht Bläser Platz, die in Begleitung von Orgel und Schlagzeug ein Stück aus dem Musical „Phantom der Oper“ zu Gehör brachten. „Das Saxophon wurde einmal erfunden, um die Klarinette lauter zu machen“, informierte Dirigent Mathias Dreher die Gäste im Anschluss und stellte das Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon dem Publikum vor. Viele Instrumentengruppen gebe es in Instrumenten-Familien, große und kleine Instrumente, mit denen die Melodie als auch der Bass richtig in Szene gesetzt werde, sagte der Dirigent. „Und somit steckt auch in jedem Register ein kleines Orchester“, ergänzte Dreher, der die Moderation an diesem Abend übernahm.

Die Saxophone überzeugten mit dem Tango „El Choclo“. „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch, so hieß der Vortrag der Klarinetten, dem die Querflöten folgten. Als jüngstes Register vom Dirigenten angekündigt spielten die drei jungen Damen mit Unterstützung von Heidi Heider aus dem Quartett für vier Flöten von Alexander Tcherepnin die zwei Sätze „In the Church“ und „In the Kitchen“.

Pop und Rock vom Feinsten

Als Gesamtorchester dann endlich auf der Bühne versammelt, brachte der Marsch „Abel Tasman“ von Alexander Pfluger einen gehörigen Rhythmus in die dann aufgefüllten Reihen. „My Way“ von Frank Sinatra erklang feierlich. Liebeslieder, Walzer und die Polka „Der Berg ruft“ erfüllten den Innenhof des Klosters rund 90 Minuten aufs Feinste und verwöhnte die Ohren der Zuhörerschar. Poppig und rockig wurde es mit „Hey Tonight“, „It’s so easy to fall in Love“ und „Rockin’ all over the World“. Spätestens da hielt es die Gäste fast nicht auf den Sitzbänken.