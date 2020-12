Eine Gemeinde im Adventsfieber

Weihnachtliche Stimmung kann auch während der Pandemie aufkommen. Deswegen haben sich einige Personen aus der Gesamtgemeinde Inzigkofen gefunden, die mit ihren Ideen, Dekorationen und ihrer Kreativität die adventliche Stimmung in die Straßen der Teilorte bringen, und die Gemeinde und auch die Herzen der Mitmenschen erhellen möchten, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Adventsfenster und geschmückte Gärten, Höfe und mehr laden zu abendlichen Spaziergängen in allen Teilgemeinden ein. Los geht es in die frische Winterluft. Interessierte können sich von der adventlichen Atmosphäre und noch vielen weiteren geschmückten und beleuchteten Fenstern verzaubern lassen.

In Inzigkofen ist bis zum 13. Dezember im Park an einer Bank bei einem Tannenbaum, kurz nach dem geschmiedeten Tor, Richtung Parkausgang eine Nikolausstation von der Familie Schütz aufgebaut. Am Samstag, 12. Dezember, gibt es bei Familie Herzberg in der Kapellenstraße 2 ein Adventsfenster. Einen Tag später ist in der Rathausstraße 9 ein Fenster der Familien Schmitz und Kübel zu sehen. Vom 13. bis 19. Dezember gibt es in der Lindenallee eine von der Familie Schütz gestaltete Engelwerkstatt. Bereits am Donnerstag, 17. Dezember, gibt es in der Kapellenstraße 3 bei Ruth Buher und Alexander Lassl ein Adventsfenster zu sehen. Weiterhin leuchten die Fenster im Kinderhaus Schatzkiste, beim Kinderhaus Kleine Schatzkiste und auch rund um den Winkel 6 bei den Familien Knupfer und Riester etc ist adventliche Stimmung.

Auch Engelswies strahlt dieser Tage in adventlichem Glanz. Bei Familie Bischoff an der Hauptstraße 10 kann täglich ein Adventsmarkt im Fenster bestaunt werden. Weiter haben sich kirchlich Engagierte in Engelswies Wochen zu bestimmten Themen überlegt. Familie Hipp in der Fred-Hahn-Straße 3 hat der Hl. Barbara ein Fenster gewidmet. Bei Familie Braun in der Fred-Hahn-Straße 47 gibt es ein Fenster zum Thema Nikolaus zu sehen und ab dem dritten Advent ist bei Familie Steinhart in der Fred-Hahn-Straße 31 die Hl. Luzia zu sehen.

Rund um das Haus von Familie Bücheler in der Vilsinger Dorfstraße 1 gibt es noch bis Dreikönig Weihnachtliches zu sehen. Bei Familie Boos im ehemaligen Dorfladen, Lindenwasenstraße 15, sind tolle Dekorationen im großen Schaufenster die ganze Advents- und Weihnachtszeit über zu bewundern, heißt es in der Pressemitteilung. Seit Nikolaus sind auch bei Familie Fritz in der Dorfstraße 19 und bei Familie Stroppel, Öschlestraße 14, adventliche Impressionen einzufangen! Am 13. Dezember bauen die Familien Stroppel, Steidle und Briem in der Unterdorfstraße eine Station zum Thema Hl. Luzia auf.