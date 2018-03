Einbrecher werden bei der Tat gestört

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, gewaltsam in eine Firma in den Buwiesen einzudringen. Vermutlich wurden die Täter dabei gestört und brachen ihr Vorhaben ab, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Schaden im Bereich einer Zugangstüre von etwa 100 Euro. Personen, die zwischen 22 und 6 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefonnummer 07571/1040, in Verbindung zu setzen.