Ein Blick über den Gartenzaun

Im Bürgertreff, Schulstraße 9 in Inzigkofen, gibt es bei Heidi Rzepka telefonisch unter 07571/929 77 50 oder per E-Mail an rzepka@inzigkofen.de weitere Informationen zum Thema Demenz und der Projektgruppe. Bei ihr können sich auch Menschen melden, die sich einbringen wollen oder Kontakt suchen.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Gemeinde.