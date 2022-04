Ehrungen beim Deutschen Roten Kreuz Bereitschaft Inzigkofen

Bei der Hauptversammlung der Bereitschaft Inzigkofen im Deutschen Roten Kreuz hatte Bürgermeister Bernd Gombold für den scheidenden Bereitschaftsleiter Andreas Beck eine besondere Überraschung bereit. Er zeichnete ihn mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg aus, die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verliehen wurde.

Damit wurde die Tätigkeit von Andreas Beck für das Deutsche Rote Kreuz Inzigkofen seit dem Jahre 1993 gewürdigt. Nach der Ausgliederung aus der Bereitschaft Sigmaringen gründete Inzigkofen eine eigene Bereitschaft. Von Beginn an war Beck in der Leitung aktiv bis zu seinem Ausscheiden am Freitagabend in der Hauptversammlung im Bürgersaal. „Seine hohe Sach- und Fachkompetenz sowie seine unermüdliche Eigeninitiative und sein vorbildliches Engagement im DRK Kreisverband führten dazu, dass die DRK Bereitschaft Inzigkofen in der ganzen Gemeinde ein hohes Ansehen und einen guten Ruf hat“, so Bürgermeister Bernd Gombold.

Bei jeder Feierlichkeit und größeren Veranstaltungen in der Gemeinde ist die Bereitschaft mit dem Sanitätsdienst dabei. Mit großen Eigenleistungen wurde das DRK Heim im Untergeschoss der Grundschule geschaffen und alljährlich organisiert man mehrere Blutspendetermine in der Gesamtgemeinde Inzigkofen. Dazu hat Beck in den Jahrzehnten für Fort- und Weiterbildung gesorgt und sich um neue Mitglieder gekümmert. Beispielhaft ist auch die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Bergwacht in Dietfurt. Zuletzt war er beim Aufbau der Gruppe „Helfer vor Ort“ maßgeblich beteiligt, all dies mit großem persönlichen und ehrenamtlichen Engagement.

Für fünf Jahre geehrt wurden Kim und Maxi Heger, Lena Gassner, Alexandra Schmidt und Elisabeth Riegger. Das Ehepaar Renate und Raimund Rieder, gehören seit Jahrzehnten zum Deutschen Roten Kreuz und sind bei Blutspendeterminen immer noch aktiv dabei. Renate ist 40 Jahre Mitglied und ihr Mann Raimund bereits 55 Jahre im DRK. Beide erhielten nicht nur großen Beifall sondern auch ein Präsent.