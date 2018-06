Dozentin formt in fünf Tagen einen geschulten Chor

In der Klosterkirche Inzigkofen haben am Freitagabend die Volkshochschulteilnehmer des Gospelworkshops ein grandioses Abschlusskonzert gegeben. Unter der Leitung von Angelika Rehaag, Gründerin der „Gospelacademy“ Krefeld und Leiterin von sechs Gospelchören im Rheinland, haben die rund 40 Sänger für pures Gänsehautfeeling gesorgt.

Um in diesen fünf Tagen aus den Workshopteilnehmern, die aus ganz Deutschland kommen, einen Chor zu formen und am Ende dann sogar ein öffentliches Konzert zu geben, dazu gehört schon eine ganze Menge Erfahrung und Können, aber auch die Fähigkeit, Menschen zu begeistern und eine gehörige Portion Unerschrockenheit.

Dass die Dozentin Angelika Rehaag dies alles besitzt, wurde schon beim ersten Lied mehr als deutlich. Mit vollem Körpereinsatz und sprühend vor Energie dirigierte die Krefelderin die Sänger, dass es nur so eine Pracht war.

Wobei „dirigieren“ eigentlich nicht das richtige Wort für eine Chorleiterin ist, der die Freude an ihrem Tun aus jeder Pore zu schießen scheint, die diese Art Musik förmlich lebt und diese Begeisterung nicht nur auf ihre „Schüler“ zu übertragen imstande ist. Binnen kürzester Zeit hatte Rehaag auch das Publikum mit eingebunden und verpasste den Zuhörern im Handumdrehen einen Crashkurs im Gospelgesang.

Wie schon die Chormitglieder hingen letztendlich auch die Blicke der Gäste fasziniert an der studierten Kirchenmusikerin, die mit ihrer mitreißenden, begeisternden Art jeden in ihren Bann zu ziehen vermochte. Gospels gehören zum Repertoire fast aller Chöre, sei es in Schulen, Kirchen oder Vereinen. Im Rahmen dieser Chorwoche war es das Ziel von Rehaag, die zum elften Mal diesen Workshop an der VHS Inzigkofen leitete, ein originäres Gefühl für diese Musik vermitteln und sie nicht nur als schwarze Musik kopieren.

In der Workshopwoche seien viele Beispiele erarbeitet worden, dabei konnten die Teilnehmer in die Welt der Gospels eintauchen und das elementare Feeling dieser Musik an sich selbst kennenlernen. Dass dies mehr als gelungen war, davon konnte sich das Publikum bei diesem Konzert überzeugen. Temperamentvoll, sprühend vor Lebensfreude, erfüllt von liebevollem Glauben an Gott und den Frieden, sowie der unüberseh- und hörbaren Lust am Singen waren die Botschaften, die der Chor den Zuhörern mit auf den Weg gab. Wobei sich sicher der eine oder andere überlegte, beim nächsten Mal auch teilzunehmen. „So bin ich auch dazu gekommen“, sagte Regina Gratius aus Stetten am kalten Markt. „Als ich das erste Mal ein solches Abschlusskonzert gesehen habe, war ich fasziniert von der Perfektion, die der Chor in diesen fünf Tagen erlangt hat, aber auch von der mit Leib und Seele agierenden Chorleiterin“. Ob sie wieder hingeht? „Was für eine Frage! Natürlich bin in ich nächstes Jahr wieder mit dabei!“