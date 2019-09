Diesen Eindruck hinterlässt Dekan Christoph Neubrand in seiner Gemeinde

Mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Mater Dolorsa Engelswies und einem anschließendem Stehempfang im Verenasaal ist der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit (SE) Laiz-Leibertingen, Dekan und Geistlicher Rat Christoph Neubrand, am Samstagabend verabschiedet worden. Gleichzeitig hat der Scheidende mit Pfarrer Michael Gulik seinen Nachfolger eingesetzt.

Fremdministriert - das hörte sich fast so schlimm an wie fremdgehen. Dekan Christoph Neubrand

In mehr als 14 Jahren hat der Dekan die SE mit zuletzt sechs Gemeinden zu einer Einheit geführt, die damals von niemandem für möglich gehalten worden ist. „Vor Jahren wäre es undenkbar gewesen, das beispielsweise Kirchenchöre der verschiedenen Pfarrgemeinden regelmäßig gemeinsam singen oder die Ministranten an unterschiedlichen Orten Dienst tun“, sagte Neubrand.

Wie sehr die Separierung oder Konzentration auf die eigene Gemeinde einengte, machte der Dekan an einer Aussage eines Ministranten fest, der in damaliger Zeit über sein Aushelfen in der Nachbargemeinde sagte, er habe „fremdministriert“. „Das hörte sich fast so schlimm an wie fremdgehen“, meinte der Geistliche und löste damit Gelächter in der vollbesetzten Kirche aus.

Komplexivität der Arbeit hält Überraschungen parat

Es sei nicht einfach gewesen, aber es habe sich gelohnt, „die Seelsorgeeinheit lebt“. „Das Seelsorgeteam und ich, wir haben viel gelernt in dieser Zeit und wir wissen, was es heißt, miteinander unterwegs zu sein“, sagte er. Um Überzeugungsarbeit im Sinne der Einheit zu leisten, sei er „gefühlte drei Jahre unterwegs gewesen.

Es hat allen Verantwortlichen eine Menge abverlangt“. Er zeigte sich dankbar für „die überplanmäßige Besetzung“, denn die Komplexität der Arbeit mit vier politischen Gemeinden und sechs Pfarreien halte viele Herausforderungen parat. Wobei, das gab Neubrand gerne zu, er für Bürgermeister, Gemeinde- und Pfarrgemeinderäte, aber auch für seine Vorgesetzten der Erzdiözese Freiburg, nicht immer ein einfacher Verhandlungspartner war.

Das bestätigte unter anderem auch Inzigkofens Bürgermeister Bernd Gombold, der im Namen der involvierten Bürgermeister, Marcus Ehm, Sigmaringen, Armin Reitze, Leibertingen und Maik Lehn, Stetten am kalten Markt, ein ehrendes Grußwort sprach. Gombold wäre nicht Gombold, hätte er nicht ein passendes Bonmot parat, dass er schon 2005, als er selber und Dekan Neubrand ihr jeweiliges Amt antraten, zum Besten gab.

Vom Alter und Gewicht her sind wir vom gleichen Kaliber, daran hat sich nicht wirklich viel verändert. Bürgermeister Bernd Gombold

„Vom Alter und Gewicht her sind wir vom gleichen Kaliber, daran hat sich nicht wirklich viel verändert“, meinte dieser verschmitzt, „verglichen mit der Position sind Sie aber jetzt so etwas wie ein kirchlicher Landrat“. Aufgrund seiner vielen Ämter und Aufgaben habe Neubrand deutliche Spuren hinterlassen, habe mit Mut und Standfestigkeit bewiesen, dass unmöglich erscheinendes möglich gemacht werden kann.

Mehrere politische Gemeinden und Pfarreien zusammenzubringen, sei eine „Herkulesaufgabe“, bei der man sich nicht nur Freunde mache, befand Gombold. Doch seine Verdienste und vielfältigen Fähigkeiten seien auch den kirchlichen Oberhirten in Freiburg nicht verborgen geblieben, deshalb sei es nicht verwunderlich, dass sie dem Dekan die Dompfarrerstelle in Freiburg angetragen hatten, so Bernd Gombold.

Neuer Pfarrer heißt Michael Dulik

Der Bürgermeister gratulierte dem Scheidenden zu seiner neuen Aufgabe und hieß gleichzeitig den neuen leitenden Pfarrer der SE Laiz-Leibertingen, Pfarrer Michael Dulik, willkommen. Dieser ist den Gläubigen kein Unbekannter, denn der Schlesier ist seit viereinhalb Jahren Pfarradministrator der rund 5600 Seelen umfassenden SE und deshalb mit den Gegebenheiten bestens vertraut. Im Namen des ganzen SE-Teams verabschiedete die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Gertrud Möhrle, den künftigen Dompfarrer mit überaus wohlwollenden Worten und umriss die außerordentliche Leistung des Dekans aus der Sicht des Teams.

Beim anschließenden Empfang im Verena-Saal spielten die „Baden-Brass“, eine sechsköpfige Instrumentalgruppe, deren Mitglieder aus Gemeinden der SE stammen. Sie sind zusammen mit den Chören, die den Gottesdienst mit wunderbarem Gesang bereicherten, sozusagen der klingende Beweis für eine funktionierende Seelsorge über Gemeindegrenzen hinweg. Übrigens: auch eine Taube – Symbol des Friedens – hatte es sich nicht nehmen lassen, dem Zeremoniell hoch über dem Altar beizuwohnen.