Die schwerhörige Oma versteht alles ganz genau

Mit lärmendem Applaus hat sich das Publikum in der Vilsinger Keltenhalle für einen überaus lustigen Theaterabend bedankt. Die Premiere des Dreiakters „Da oifältig Michel“ von Bernd Gombold begeisterte alle Gäste in der vollen Halle, die auch von weit hergefahren waren. Noch einen Tag vor der Premiere hatte allerdings Panik unter den Theaterspielern des Vilsinger Ledigen-Vereins geherrscht: Carmen Fischer hatte virusbedingt ihre Stimme verloren und es wurde dringend Ersatz benötigt. Die Souffleuse Sarah Seitz, die mit allen Dialogen bestens vertraut ist, rettete die Premiere. Bravourös übernahm sie spontan die Rolle von Michels Mutter, als ob sie sich vorher mit nichts anderem als mit dieser Person befasst hätte.

Im rot beleuchteten Zimmer fößt Anahita Michel Angst ein

Mit unbewegtem und ständig fragendem Gesicht steht Matthias Müller als Michel auf der Bühne und kann einfach nicht verstehen, was die Welt dauernd von ihm will. Wolle aufwickeln, mit einem stumpfen Messer Kartoffeln schälen und immer wieder Löcher graben, um sie dann abends wieder zuzuschütten. Er selber weiß nur, dass alles nie richtig ist und er zu allem eigentlich keine Lust hat. Dann gibt es noch diese ominöse Anahita (Selina Seitz), die ihm in ihrem rot beleuchteten Zimmer große Angst einflößt und unentwegt seine Kohle, sein Heu und Moos sehen will. Aber Michel ist wenigstens auf seinem elterlichen Hof in guter Gesellschaft, denn in der Nachbarschaft lebt die Magd Leni. Melanie Kramer verkörpert dabei hervorragend dieses naive Mädchen, das erkennt, „seit der Michel nicht mehr da ist, gibt es niemanden mehr, der dümmer ist als ich.“

Über allem schwebt der Spruch, „das kostet Geld und Geld haben wir keins“. Aber eine große Schatzkiste und der herrlich betrunkene Lotterieinspektor Jonas Back erlauben die hoffnungsvolle Aussicht auf ein Millionenvermögen. Da kommt bei den beiden Bauernehepaaren Florian Stroppel und Sarah Seitz sowie Martin Dreher und Birgit Dreher eine überaus große Geschäftigkeit auf, die Realität zum eigenen Vorteil zu verdrehen. Groß und selbstbewusst funkt aber noch der Viehhändler Samuel Raabe dazwischen und er ist sich sicher, dass er diese dummen Bauern sowieso über den Tisch ziehen wird. Es könnte aber alles auch ganz anders sein, denn die schwerhörige Oma Lena Langgartner hat ganz genau verstanden, dass der Michel erschossen wurde und sie und die Magd Lena die nächsten sein sollen: „Die wollen mich in diese Kiste schieben, vorher aufbrechen wie Wild und danach verscharren.“ Irgendwann glauben dies auch die Nachbarn. In diesem ganzen Kuddelmuddel kommt „Herr Polizei“ Frederic Beck beinahe selbst unter die Räder, und letztendlich trägt die beherzt mit ihrer Heugabel zustechende Leni zur allgemeinen Entwirrung bei.

Einen bis zum Schluss höchst amüsanten Abend haben die ledigen Theaterspieler vollbracht. Dabei waren zum einen die zum Lachen herausfordernden Dialoge verantwortlich, die Bernd Gombold in das Theaterstück verwoben hat, zum anderen steht diesen der Einsatz und die Leistung der Schauspieler in nichts nach.

Dabei scheuten sie keinerlei Körpereinsatz, sodass harte Stürze auf den Boden, von einem Stuhl und über eine große Holzkiste die Zuschauer kurzfristig die Luft anhielten ließen. Mehrere klatschende Ohrfeigen und ein beherzter Tritt in den Hintern sorgten genauso für Überraschungsmomente wie gegenseitige Duschen aus dem Aschekasten und dem Nachttopf.

Weitere Aufführungen finden statt am Sonntag, 15. Februar, um 19.30 Uhr, am Montag, 16. Februar, um 9 Uhr sowie am Dienstag, 17. Februar, ebenfalls um 9 Uhr.